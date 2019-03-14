台灣媒體首度挺進葉門　記者「攝影腳架」被當武器扣留

記者許逸群／台北報導

三立《消失的國界》節目多次製作戰地報導，今年初該節目記者彭光偉和張峻德赴內戰國家葉門採訪，並取得管道訪問被國際視為恐怖份子的武裝胡塞組織，成為台灣首家進入葉門採訪的媒體。

▲▼記者彭光偉和張峻德赴內戰國家葉門採訪。（圖／三立提供）

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葉門是阿拉伯半島最窮的國家，2015年爆發內戰，軍事衝突已經造成八萬人喪命，而沙烏地阿拉伯聯軍封鎖葉門引發大規模飢荒，當地NGO統計也有超過八萬五千名兒童因為糧食不足、營養不良而死亡。

▲《消失的國界》赴內戰國家葉門採訪。（圖／三立提供）

彭光偉和張峻德過去曾一起到敘利亞和伊拉克採訪，不過葉門的情況卻複雜許多，因為採訪路徑需要經過葉門敵對陣營的控制區，光是通行證就得小心不能拿錯，否則會被當成間諜拘留或驅逐出境。他們也從沒想過攝影機的腳架，竟會被懷疑被用來當成火箭砲的發射架而遭扣留。

彭光偉表示，在和葉門接觸時，原本希望可以採訪雙方政府，但哈迪政府並未給予正面回應，反而是很順利地取得胡塞組織的同意。因此，在經過哈迪政府的管控地區，必須偽裝成NGO成員，不過在行經好幾個檢查哨時也因為對方的嚴格審查而差點露餡。《無聲飢戰 烽火葉門》特別報導將於16日播出。