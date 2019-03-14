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曾莞婷躺床照「釦子沒扣」半球走光！　網暴動：衣服穿好…她道歉了

記者劉宜庭／綜合報導

女星曾莞婷演過多部知名八點檔，被封為「本土劇女神」，多年來勤於保養，一直維持曼妙好身材，是許多女粉絲羨慕、看齊的對象。今逢遇314白色情人節，當天一早，她便放送出一張躺床辣照，當作送給粉絲們的福利，沒想到眾人往下一看，發現她釦子沒扣好，讓性感好身材呼之欲出，畫面意外掀起一陣熱議。

▲曾莞婷白色情人節放送性感美照。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲曾莞婷白色情人節放送性感美照。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

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▲曾莞婷白色情人節放送性感美照。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲曾莞婷常在社群網站分享生活點滴，以及一系列自拍美照。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

曾莞婷在14日一早，就透過社群網站發文寫道：「Happy Valentine’s Day.（情人節快樂）」同時，她也不忘曬出一張高清美照，當作是送給粉絲們的情人節禮物。畫面中，她整個人躺在床上，身邊佈滿許多粉色玫瑰花，胸前也捧著一朵花靠近嫩臉，搭配甜美笑容，頓時間迷倒大票粉絲。

▲曾莞婷白色情人節放送性感美照。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲曾莞婷白色情人節放送性感美照。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

然而，引人注意的是，曾莞婷僅以上半身入鏡，身穿的粉色襯衫，釦子卻解開了一大半，加上半邊衣服微微滑落，走光半邊北半球，性感畫面一曝光，火辣指數直破表，立刻讓大票粉絲驚呼太犯規，面對有網友留言喊，「講幾次了！衣服穿好…。」她本人也幽默回說，「對～對不起～～～。」在網路上意外引發一陣熱烈討論。

▲曾莞婷白色情人節放送性感美照。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

▲網友叮嚀曾莞婷衣服穿好（紅框處）。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

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