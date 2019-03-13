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《歡樂合唱團》男星「反串瑪麗亞凱莉」　連本尊都稱讚

記者洪文／綜合報導
 
Comedy Central爆笑頻道招牌節目《名人對嘴生死鬥》（Lip Sync Battle）第五季最新一集則請來甫拿下金球獎與艾美獎雙視帝的達倫克里斯（Darren Criss）以及葛萊美獎音樂人傑梅因杜普里（Jermaine Dupri）對決模仿西洋流行天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉。

▲▼《名人對嘴生死鬥》第五季- 《歡樂合唱團》金球獎視帝重現花蝴蝶mv裡的酒吧場景。（圖／杰德影音提供）

▲《名人對嘴生死鬥》第五季《歡樂合唱團》金球獎視帝重現花蝴蝶mv裡的酒吧場景。（圖／杰德影音提供）

《名人對嘴生死鬥》由饒舌天王LL酷傑（LL Cool J）和樂壇天王約翰傳奇的名模老婆克莉絲汀泰根（Chrissy Teigen）共同主持，每一集都會邀請兩組以上的名人嘉賓，搞笑對嘴詮釋經典歌曲，並依模仿表現選出當集的獲勝者。歷屆參賽的名人嘉賓可說巨星雲集，舉凡安海瑟威、巨石強森、皇后拉蒂法等，各個擺脫形象賣力模仿，只為了博君一笑。
 
其實《名人對嘴生死鬥》歷屆最大亮點，就是看這些名人巨星拋開偶像包袱，誇張模仿甚至反串與自己形象相差甚遠的歌手演出，過往為人稱道的例子包括好萊塢肌肉型男查寧坦圖搞笑詮釋天后碧昂絲的女力舞曲《Run The World》，以及「蜘蛛人」湯姆霍蘭德穿上馬甲與網襪，傳神演繹蕾哈娜(Rihanna)的成名代表作《umbrella》。

達倫克里斯跳脫以往在《歡樂合唱團》（Glee）的陽光癡情男形象，反串詮釋「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉1999年純愛歌曲《Heartbreaker》，穿上高跟鞋、露肚扭腰擺臀，還原mv裡的酒吧場景，博得滿堂彩。兩人節目後半段共同演出瑪麗亞凱莉的經典作品《Emotions》。

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未料在演出到一半時，隨著後方簾幕拉下，瑪麗亞凱莉本尊乘坐花蝴蝶鞦韆以女王之姿驚喜現身，現場觀眾無不抱以熱烈與驚喜的歡呼，就連主持人之一的克莉絲汀泰根也驚訝地瘋狂尖叫並膜拜致敬，還邀請天王老公約翰傳奇帶著女兒上台向瑪麗亞凱莉獻吻致意。

▲▼《名人對嘴生死鬥》第五季- 《歡樂合唱團》金球獎視帝重現花蝴蝶mv裡的酒吧場景。（圖／杰德影音提供）

▲《名人對嘴生死鬥》第五季瑪麗亞凱莉本尊乘坐花蝴蝶鞦韆以女王之姿驚喜現身。（圖／杰德影音提供）

瑪麗亞凱莉在節目中展現親民姿態，不但恭喜達倫日前榮獲艾美獎，也送上特製蛋糕給錄影當天剛好是壽星的傑梅因杜普里，並向觀眾透露這兩年來她在拉斯維加斯的駐唱演出，可以與來自世界各地的粉絲互動，是個很棒的表演體驗！
 
《名人對嘴生死鬥》第五季將於3月15日起，每週五晚間10點30分於MOD 380台爆笑頻道（Comedy Central Asia）連播兩集。

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