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《慾望師奶》金球影后遭捕！涉行賄46萬「助女兒進名校」考試多1倍時間

記者洪文／綜合報導

《慾望師奶》、《窈窕老爸》金球影后菲莉西緹霍夫曼（Felicity Huffman）驚傳遭捕，涉嫌以「慈善捐款」名義，花費1.5萬美金（約46.3萬台幣）讓長女蘇非亞在SAT測驗取得高分，她與老公威廉梅西神情凝重現身聯邦大樓，預計在美國西岸時間周二下午2點出庭。

▲▼《慾望師奶》、《窈窕老爸》金球影后菲莉西緹霍夫曼（Felicity Huffman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲莉西緹霍夫曼。（圖／達志影像／美聯社）

根據《TMZ》報導，美國聯邦檢察官辦公室發言人表示，這起美國名校入學舞弊案涉嫌多達50人，背後首腦瑞克辛格（Rick Singer）以「非營利慈善基金會」名義，宣稱可以扣稅，向期許子女進入耶魯、史丹佛等名校的家長收賄，涉案家長支付約20萬至40萬美金左右（約618萬至1236萬台幣），甚至有人支付高達650萬美金（約2億台幣），總金額高達2500萬美金（約7.7億台幣）。

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執法當局日前發現一名加州商人聲稱能幫助學生進入名校，後來發現許多家長向該男子支付金額，轉交給SAT或ACT的監考管理員或是大學體育教練，前者安排內鬼監考，並幫忙更正學生的答案，後者則是竄改學生的體育檔案。首腦瑞克辛格目前已承認共謀敲詐、妨礙司法公正等罪行，而菲莉西緹霍夫曼等人被起訴的罪名則包括共謀誠信服務詐欺、共謀通信詐欺等罪。

起訴書中，菲莉西緹霍夫曼花費1.5萬美金（約46.3萬台幣），女兒參加SAT考試時間是別人的2倍，分數提高了400分。根據《綜藝報》報導，她在法庭被問及是否了解指控？她回答：「是！」最後以25萬美金（約46.3萬台幣）交保，不過她的護照已交給法庭，預計3月29日再開庭。

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菲莉西緹霍夫曼, Felicity Hoffman, 慾望師奶

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