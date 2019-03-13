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迪士尼、福斯合併「省618億成本」　CNN：至少裁員5000人

記者洪文／綜合報導

迪士尼、福斯合併案確定3月20日12點02分生效，畫下好萊塢歷史性的一刻，未來兩家電影公司的人事將進行合併，而迪士尼期望2021年之前實現「省下20億美金成本」（約618億台幣）的合併效益，外媒《CNN》專家直指：「至少裁員5000人！」

▲▼迪士尼、福斯合併。（圖／翻攝自網路）

▲迪士尼、福斯合併。（圖／翻攝自網路）

根據外媒《CNN》報導，一位高層認為迪士尼、福斯公司合併，勢必帶來「無可避免」的裁員效應，而投資者已被告知2021年之前，透過企業合併實現省下20億美金的成本效應，專家認為：「迪士尼至少裁員5000人，其中一部分是福斯，一部分原本迪士尼的人。」

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另外，根據《綜藝報》報導，迪士尼將續任福斯電影相關部門的高層，包括「20世紀福斯公司」副總裁艾瑪瓦茨（Emma Watts）續任，「福斯探照燈」（Fox Searchlight）共同主席南西阿特莉（Nancy Utley）和史蒂芬吉魯拉（Stephen Gilula）續任，而「福斯2000電影公司」（Fox 2000 Pictures）總裁伊麗莎白蓋比勒（Elizabeth Gabler）續任，並向迪士尼影業主席艾倫霍恩（Alan Horn）報告工作。

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