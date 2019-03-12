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Faye「胖了」衝上熱搜第一！　本人超high截圖…正能量反應被讚爆

記者李湘文／綜合報導

前「F.I.R.飛兒樂團」主唱Faye（詹雯婷）脫離團體後，開始發展個人事業，日前受邀擔任婚禮歌手，被發現身形圓潤了不少，意外引發熱議。她得知此事，12日親自出面回應，幽默表示：「本只想低調的參加個婚禮，竟然又上熱搜，著實感人！」正向態度博得網友好評！

▲Faye回應變胖。（圖／翻攝自微博／Faye_詹雯婷）

▲原本瘦瘦的Faye，日前出席婚禮，被發現好像變胖了。（圖／翻攝自微博）

Faye親自在微博PO出婚禮側拍照，笑說既然都已經上了熱搜，乾脆自己多分享一些照片。她承認最近變胖了一些，「是真的比10年前重了2公斤」，但也感覺到自己變得健康很多，比較少感冒、氣喘，因此不覺得這有什麼不好，「我才不要那些盲目的追求而犧牲聲音與健康​​！」

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▲Faye回應變胖。（圖／翻攝自微博／Faye_詹雯婷）

▲Faye主動PO出婚禮當天的側拍照。（圖／翻攝自微博／Faye_詹雯婷）

Faye樂觀面對網友質疑，看到「飛兒胖了」變成抖音熱搜話題冠軍，還親自截圖慶祝自己勇奪第一，開玩笑呼籲粉絲：「加油啊，別讓婷婷掉下來！」令歌迷爆笑「哪有這麼希望自己胖上熱搜的」、「太可愛了吧」，也因為正能量的發言贏得不少讚美。

▲Faye回應變胖。（圖／翻攝自微博／Faye_詹雯婷）

▲「飛兒胖了」衝上抖音、微博熱搜榜。（圖／翻攝自微博／Faye_詹雯婷）

▲Faye回應變胖。（圖／翻攝自微博／Faye_詹雯婷）

▲Faye超high慶祝上熱搜。（圖／翻攝自微博／Faye_詹雯婷）

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