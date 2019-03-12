哈佛碩士美女學霸回來了！　聽到「敏感歌詞」秒落淚

▲田心蕾擁有哈佛碩士高學歷。（圖／WeMedia微視傳娛提供）

記者關韶文／台北報導

創作歌手田心蕾推出新歌《不得不逞強》，有「哈佛甜心」美譽的她，是哈佛大學景觀設計所碩士，才華優異的她，未畢業就被曾獲TOPOS景觀大獎的教授Chris Reed所領銜的Stoss Landacape Urbanism設計規劃工作室延攬，可以大展身手，但她卻毅然婉拒了人人稱羨的工作，選擇回台灣當歌手！

頂著哈佛碩士高學歷，田心蕾轉換東家，藉由網路數位的力量，讓更多人聽到她三年的成長與轉變。新曲《不得不逞強》由田心蕾作曲、姚若龍作詞，當她看到「不愛假裝，可是不得不逞強，世界大步快走，沒空為誰療傷」等句子時，震撼於大師如此懂她，想起那段苦讀的時光種種，不禁流下了熱淚兩行。心蕾說：「在哈佛這個菁英聚集地，不讓自己強起來，是無法與其他人競爭生存下去的。」姚大師完全寫中她的心聲。

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▲▼田心蕾回台灣圓夢發片。（圖／WeMedia微視傳娛提供）

全世界頂尖學府哈佛大學，孕育無數優秀人才，裡頭臥虎藏龍，田心蕾回憶，當時有位同學，看見跟數字相關的東西，完全都不需要時間算，直接可以回答出答案。也有記憶力驚人、過目不忘的，普遍大家對新的事物學習能力也是超快的，例如，有一個學期要開始做動畫，她開心是自己以前在大學的主修，「但沒想到全班只花7天，就差不多都學會了。」

在哈佛讀書時，熬夜是家常便飯，往往都需要在無數的熬夜、煎熬、堅持、耐力中去完成每一件作品。田心蕾看到近日在討論放榜新聞，內心感同身受，也自然而然想起這段『不得不逞強』的日子。她潛心創作出這首《不得不逞強》，紀念曾有過的奮鬥歲月，也與大家共勉之。