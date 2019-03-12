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林俊傑《聖所》真的結束了！　秒公布「最新巡演場次」

記者關韶文／台北報導

林俊傑11日帶著「聖所」巡演到墨爾本Rod Laver Arena開唱，為了回報澳洲觀眾的熱情，貼心的JJ老早就查看了澳洲當地的音樂排行榜，將位列第一名出自電影《一個巨星的誕生》（A Star Is Born）的奧斯卡金曲《Shallow》加入澳洲場歌單！

▲▼林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼林俊傑最終場巡演結束。（圖／JFJ Productions提供）

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▲▼林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

這份禮物來得突然，而JJ更是特意安排了呼聲最高的《輸了你，贏了世界又如何》，當前奏音樂響起，全場熱情瞬間沸騰。JJ穿透力極高的華麗高音和穩健的現場LIVE表現，為墨爾本《聖所》帶來的這第二份驚喜，讓台下觀眾激動大喊，「太感動了！」

▲▼林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼林俊傑開心和無尾熊應援牌合照。（圖／JFJ Productions提供）

▲▼林俊傑。（圖／JFJ Productions提供）

以「袋鼠」和「無尾熊」將現場觀眾分區，JJ和全場觀眾一起完成了極具澳洲特色的《小酒窩》大合唱；而墨爾本的粉絲同樣也帶來了充滿「澳洲特色」的應援，當《偉大的渺小》音樂響起，觀眾舉起了印「無尾熊」圖案的應援紙卡，一只只無尾熊隨著音樂舞動的畫面既可愛又溫馨。

墨爾本站「聖所」結束，同時也是1.0的最終場，在安可曲《不為誰而作的歌》的歌聲中，全場觀眾亮起手機閃光燈所營造的璀璨星海下，畫上完美句點。走過21個城市的36場「聖所」1.0圓滿收官，累計近50萬現場觀眾親身感受，全新2.0將在3月23日杭州起跑，接下來還會陸續登陸黃石、蘇州、鄭州、廈門、石家莊、瀋陽、佛山、青島、合肥、長沙、哈爾濱……等更多城市！

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