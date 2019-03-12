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安迪癌逝百日　林吟蔚「悲傷趴地不起」傾訴思父心聲

記者張筱涵／綜合報導

資深藝人安迪2018年12月2日因食道癌離世，在3月11日迎來百日時，遺孀阿娥（陳慧娥）心痛地說：「這一百天我跟孩子都經歷了這一生最傷痛的創傷。」女兒林吟蔚也在臉書寫下長文透露自己還沒有完全走出這些傷痛，她真的還沒有力氣站起來不讓大家擔心。

▲安迪逝世百日，林吟蔚坦承真的還沒辦法站起來。（圖／林吟蔚臉書）

▲安迪逝世百日，林吟蔚坦承真的還沒辦法站起來。（圖／林吟蔚臉書）

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林吟蔚一開始就引用弟弟說的話「某部分的我其實已經壞了，而且暫時不會好起來」透露自己現在的心靈狀態，他們都認為應該要早日振作，但是內心深處那股強烈的失落感不停拉扯著，即使告訴自己要堅強樂觀、不再讓身邊的人擔心、不把負面帶給別人，她想過一百句話試圖想激勵自己，但畢竟人是由情緒組成的，也因為有情緒而獨特，都是無法簡單控制的。

▲▼安迪告別式,林吟蔚。（圖／記者李毓康攝）

▲林吟蔚在安迪告別式時獻唱自創取悼念。（圖／林吟蔚臉書）

「有人說，人生沒遇過挫折是幸運，越過障礙後能再站起來的才是實力、才叫堅強，那麼先讓我趴在地上吧。」林吟蔚坦承真的心累了，過去為了照顧父親暫停所有演藝工作，但短時間內也很難再站起來，下一步完全不知道該怎麼走，「你們若是願意等，我衷心感謝，遺忘我的，也就去吧」。

【林吟蔚臉書全文】

「某部分的我其實已經壞了

而且暫時不會好起來。」

這是引用我弟說的一句話

看了看，發現我也是這樣

雖然彼此都覺得應該振作

但總是有一股很強烈的失落感在拉扯著

我們都知道要正面 要堅強

不要讓人擔心 不要帶給別人負面影響

要加油 要擦乾眼淚 要找到重心blah blah...

但真正經歷過這一切的人 才能感同身受

如果能簡單控制這些

我們好像就不用投胎當人類來學習了

我也還在找 所謂的出口。

有人說

人生沒遇過挫折是幸運

越過障礙後能再站起來的

才是實力 才叫堅強

那麼

先讓我趴在地上吧

我累了

下一步怎麼走

也還不太清楚

你們若是願意等 我衷心感謝

遺忘我的 也就去吧

Ok 大家早安

我失眠，我壞壞，不良示範

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

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