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《花不棄》護衛「小蝦」脫下古裝長這樣！　健身照「11字腹肌」辣爆

記者陳芊秀／綜合報導

由林依晨、張彬彬演出的《小女花不棄》日前播出完結篇，最後讓一群角色「狂領便當」，讓追劇觀眾措手不及，其中女護衛「小蝦」，是大陸女星彭渤飾演，戲裡和肖向飛扮演的「元崇」萌生曖昧，最後卻雙雙「領便當」，戲外則曬健身照，腹肌辣到網友大噴鼻血！

▲▼《花不棄》小蝦由彭渤飾演，脫下古裝身材超辣。（圖／翻攝自微博／彭渤） 

▲《花不棄》小蝦由彭渤飾演，戲裡古裝包緊緊，武功高強。（圖／翻攝自微博／彭渤）

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▲▼《花不棄》小蝦由彭渤飾演，脫下古裝身材超辣。（圖／翻攝自微博／彭渤）

▲彭渤扮演的「小蝦」，和肖向飛扮演的「元崇」萌生曖昧。（圖／翻攝自微博／彭渤）

▲▼《花不棄》小蝦由彭渤飾演，脫下古裝身材超辣。（圖／翻攝自微博／彭渤）

▲《花不棄》大結局慘烈，小蝦、元崇也雙雙領便當了。（圖／翻攝自微博／彭渤）

彭渤在《花不棄》穿古裝包緊緊，時裝照則是性感破表，日前曬出健身照，戴上拳擊手套，單穿運動小背心，除了傲人上圍，11字腹肌線條深邃，魔鬼身材根本零贅肉。她在《花不棄》播畢後，除了發文告別，更貼出和肖向飛的健身拼圖照，一個是單穿運動內衣，一個則是毛外套下全裸，雙雙展現驚人腹肌，最後配圖PO文：「約好一起練腹肌！我來接你了！」

▲▼《花不棄》小蝦由彭渤飾演，脫下古裝身材超辣。（圖／翻攝自微博／彭渤）

▲「小蝦」彭渤脫下古裝身材超辣，擁有11字腹肌。（圖／翻攝自微博／彭渤）

▲▼《花不棄》小蝦由彭渤飾演，脫下古裝身材超辣。（圖／翻攝自微博／彭渤）

▲彭渤曬出和肖向飛的健身照，令網友大噴鼻血。（圖／翻攝自微博／彭渤）

網友驚嘆「小蝦」和「元崇」身材火辣，輪番稱讚「你們怎麼都長得那麼好看！」追劇粉絲難過兩人劇中無法相守，見到健身照激動回應，「不管不管，就是一起穿越來現代了」、「崇蝦永遠在一起」、「你們今天團聚了」、「我不管了，就當這是現實中的Happy Ending！」

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小女花不棄.張彬彬, 林依晨

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