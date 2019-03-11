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方媛挺7月孕肚上街遭拍！　女兒見狗仔「好家教舉動」萌翻

記者韓景樺／綜合報導

方媛（Moka）2017年4月嫁給香港天王郭富城，婚後喜誕千金Chantelle，去年底（2018年）又爆出懷上第2胎的好消息，她日前被直擊接女兒放學，即使懷胎7個月依舊身材纖細，而身旁女兒見到狗仔時的反應也同步曝光，可愛反應被讚「家教超好」。

▲方媛過去常在IG上曝光女兒的可愛身影。（圖／翻攝自IG／方媛）

▲方媛過去常在IG上曝光女兒的可愛身影。（圖／翻攝自IG／方媛）

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方媛和郭富城的女兒Chantelle目前2歲，小小身影過去就經常出現在媽媽的IG上，無論是低頭認真彈鋼琴，又或是在親友面前隨著旋律轉圈跳舞，活潑又軟萌的模樣獲得網友大讚真是「可愛小公主」。

日前有媒體直擊方媛和母親一起接女兒下課，只見Chantelle紮著兩條小辮子，身穿鵝黃色外套還自己背著小熊背包，而當見到記者拍照時，左手被媽媽緊牽著的Chantelle顯得淡定，還不忘伸出空著的右手向鏡頭打招呼，照片一曝光也引起熱議。

有網友就拿過去郭富城被偷拍時依然保持風度，還不忘向狗仔揮手的畫面當例子，說女兒這麼有禮貌應該是遺傳爸爸了，更有網友笑說「這麼可愛又有禮貌的小朋友，狗仔就放過人家吧！」

▲方媛和郭富城婚後十分幸福。（圖／翻攝自微博／方媛）

▲方媛和郭富城婚後幸福，也對女兒十分保護。（圖／翻攝自微博／方媛）

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方媛, Moka, 郭富城, Chantelle

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