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驚奇隊長會唱歌！布麗拉森16歲MV起底　網驚：難怪她忘記地球身份

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文／ Daniel C.

漫威宇宙最新篇章《驚奇隊長》（Captain Marvel）已經於6日在台搶先全美上映，不僅票房開出紅盤，還打破去年黑豹（Black Panther）的開片票房紀錄，創下令人「驚奇」的3445萬，榮登漫威原創英雄開片的票房榜首，也為之後的《復仇者聯盟4：終局之戰》打下強心針，漫威宇宙仍然持續擴大且屹立不搖。

飾演驚奇隊長的女演員布麗拉森（Brie Larson）功不可沒，她是最新加入這個龐大宇宙的新角色，也是首次漫威以女性擔綱要角的獨立電影，更為復仇者聯盟之後能不能打敗薩諾斯的關鍵人物！

隨著知名度水漲船高，這位以《不存在的房間》（Room）獲得第88屆奧斯卡「最佳女主角」的優秀女演員，她的過去也漸漸被人挖掘出來，原來布麗拉森曾經也有一個少女音樂夢，而且出過專輯，單曲還打進告示牌熱門單曲榜，只是她的優秀演技蓋過她的音樂才華，最後選擇了演戲的生涯道路。

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布麗拉森在2005年發行過單曲〈She Said〉，並且打進告示牌熱門單曲榜第31名，對於一位剛展露頭角的新人來說算是非常好的成績；之後，單曲〈Hope Has Wings〉還被收錄在當時很夯的芭比娃娃系列動畫電影《芭比與魔幻飛馬之旅》（Barbie and the Magic of Pegasus）中，更厲害的是，布麗拉森還曾經擔任過當時紅透半邊天的迪士尼偶像傑西麥卡尼（Jesse McCartney）的演唱會開場嘉賓，前途可是一切大好。

但首張專輯《Finally Out Of P.E.》在2005年10月推出時，布麗拉森遭受前所未有的低潮與困難，原來專輯在美國只售出不到4,000張的銷量，而且唱片公司不斷要求她要穿上高跟鞋和走各種性感路線，這讓當年只有16歲的布麗拉森深受打擊，她只想穿著球鞋彈吉他，分享她的音樂給世人，未料到唱片公司的手段如此激烈，布麗拉森從此走上演戲的道路。

許多網友也在布麗拉森的MV底下留言：「難怪她會忘記自己在地球的身世！」、「好感謝她換了跑道」、「從一個專輯只賣4000張的女孩到贏得奧斯卡，這是我的人生目標！」

►►點我聽驚奇隊長布麗拉森創作專輯

►►漫威最強英雄驚奇隊長原聲帶

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