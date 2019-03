驚奇隊長會唱歌！布麗拉森16歲MV起底　網驚：難怪她忘記地球身份

文/ Daniel C.

漫威宇宙最新篇章《驚奇隊長》(Captain Marvel)已經於6日在台搶先全美上映,不僅票房開出紅盤,還打破去年黑豹(Black Panther)的開片票房紀錄,創下令人「驚奇」的3445萬,榮登漫威原創英雄開片的票房榜首,也為之後的《復仇者聯盟4:終局之戰》打下強心針,漫威宇宙仍然持續擴大且屹立不搖。

飾演驚奇隊長的女演員布麗拉森(Brie Larson)功不可沒,她是最新加入這個龐大宇宙的新角色,也是首次漫威以女性擔綱要角的獨立電影,更為復仇者聯盟之後能不能打敗薩諾斯的關鍵人物!

隨著知名度水漲船高,這位以《不存在的房間》(Room)獲得第88屆奧斯卡「最佳女主角」的優秀女演員,她的過去也漸漸被人挖掘出來,原來布麗拉森曾經也有一個少女音樂夢,而且出過專輯,單曲還打進告示牌熱門單曲榜,只是她的優秀演技蓋過她的音樂才華,最後選擇了演戲的生涯道路。

布麗拉森在2005年發行過單曲〈She Said〉,並且打進告示牌熱門單曲榜第31名,對於一位剛展露頭角的新人來說算是非常好的成績;之後,單曲〈Hope Has Wings〉還被收錄在當時很夯的芭比娃娃系列動畫電影《芭比與魔幻飛馬之旅》(Barbie and the Magic of Pegasus)中,更厲害的是,布麗拉森還曾經擔任過當時紅透半邊天的迪士尼偶像傑西麥卡尼(Jesse McCartney)的演唱會開場嘉賓,前途可是一切大好。

但首張專輯《Finally Out Of P.E.》在2005年10月推出時,布麗拉森遭受前所未有的低潮與困難,原來專輯在美國只售出不到4,000張的銷量,而且唱片公司不斷要求她要穿上高跟鞋和走各種性感路線,這讓當年只有16歲的布麗拉森深受打擊,她只想穿著球鞋彈吉他,分享她的音樂給世人,未料到唱片公司的手段如此激烈,布麗拉森從此走上演戲的道路。

許多網友也在布麗拉森的MV底下留言:「難怪她會忘記自己在地球的身世!」、「好感謝她換了跑道」、「從一個專輯只賣4000張的女孩到贏得奧斯卡,這是我的人生目標!」

