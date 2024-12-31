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婁峻碩婚後「透膚背心秀巨肌」首露面跨年　台下狂吼：新婚快樂

記者黃庠棻／台北報導

「台南好young跨年演唱會」31日晚上6點開始在永華市政中心西側廣場舉行，將迎來台南跨年史上最隆重、最華麗的演出陣容，包含韓流男神李俊昊、動力火車、玖壹壹、FEniX、AcQUA源少年、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、林美秀、康康等，其中剛新婚的婁峻碩也在稍早登台。

▲婁峻碩現身台南跨年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS）

▲婁峻碩現身台南跨年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS）

▲婁峻碩現身台南跨年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS）

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婁峻碩穿著黑色背心、牛仔褲搭配淺綠色毛外套現身在「台南好young跨年演唱會」，以個人歌曲〈NEVER LAND〉開頭，一上台就吸引大批歌迷尖叫，沒想到他在唱第二首〈鑽石〉時就把外套脫掉，加上黑色背心網紗材質、領口深U設計，大方秀出健壯又結實的身材。

▲婁峻碩現身台南跨年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS）

▲婁峻碩現身台南跨年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS）

不僅如此，婁峻碩看到「台南好young跨年演唱會」台下滿滿的歌迷，不斷放送愛心與讚寵粉，他還表示台南的天氣很熱，笑說「以為跨年夜會很冷，沒想到唱不到兩首就把厚外套脫掉」，後續又在台上帶來夯歌〈WHATEVER〉、〈BLUE SKY〉。

▲婁峻碩現身台南跨年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS）

▲婁峻碩現身台南跨年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS）

▲婁峻碩現身台南跨年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS）

隨後，婁峻碩在台上發表2024年的感言，表示「今年是一個很特別的一年，有了不一樣的身份」，沒想到才說完這一句，台下就響起許多歌迷大喊「新婚快樂」，他趕緊解釋「不是人夫，是演員」，順勢宣傳起主演電影《夏日的檸檬草》已在OTT平台上線，並帶來為電影演唱的主題曲〈不小心〉。

▲婁峻碩現身台南跨年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS）

▲婁峻碩現身台南跨年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS）

▲婁峻碩現身台南跨年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／TVBS NEWS）

「台南好young跨年演唱會」卡司超強，邀請到韓流巨星男神李俊昊，金曲最佳重唱組合「動力火車」、本土嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后孫盛希、金馬最佳原創電影歌曲獎艾怡良、金鐘女配曾沛慈、實力偶像全能男團FEniX、潛力超能量男團AcQUA源少年；南韓出道的臺灣女團GENBLUE幻藍小熊，多方位饒舌歌手婁峻碩，最具號召力歌手Bii畢書盡，臺灣三金影展（金馬獎、金鐘獎、臺北電影節）女配角獎的第一人林美秀，康康、蔡黃汝（豆花妹）、REAL阿沁、紫月光、甜美小公主張羽靚等18組高知名度藝人、團體，輪番上陣。

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