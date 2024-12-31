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篠崎泫「今年發生很多計劃外的事」　認4月後最難熬：沒什麼是準備好的

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫與網紅Toyz今年5月大方認愛，不過Toyz因販售大麻菸彈，而被判刑4年2個月，已在5月16日入監服刑。然而，隨著2024年進入倒數階段，篠崎泫在社群發文感性回顧這一年的心情寫照，同時也有感而發表示：「難以形容4月過後的日子是怎麼度過的，今年真的發生了很多計劃之外的事，最深的體悟是沒有什麼是準備好的。」

▲▼篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

▲篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫形容自4月起的日子難以形容，過去她總覺得時間飛逝，但是卻在今年首次感到時間好慢，每一天都格外漫長。她坦言原以為能嘗試更多不同領域，但計畫卻因種種原因被迫停滯，她感嘆今年不只出現諸多變故，還經歷了人生第一間房的匆忙出售，以及大幅度寫作量帶來的壓力，但同時也讓她發現自己可以承擔更多責任。

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▲▼篠崎泫。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

▲篠崎泫感性回顧2024年。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫表示，2024年雖是接收到最多惡意的一年，卻也收穫滿滿善意。她感謝那些離開的人，讓她看見關係的薄弱；也感謝那些依然陪伴在身邊的人，帶來寒冬中的溫暖。她坦言，今年讓她深刻體悟到「沒有什麼是準備好的」，無論是曾認為不可能達成的目標，還是過去難以承受的挑戰，她都努力撐了過來，並相信這些黑暗與痛苦將化為未來的養分。

▲▼篠崎泫。

▲Toyz、篠崎泫今年5月認愛。（圖／翻攝自Instagram／toyzlol、hsyan0625）

展望即將到來的2025年，篠崎泫期望自己能過上不內耗的人生，且擁有更多被討厭的勇氣，並真正感受到輕鬆與自在。最後，她感性地寫道：「祝福大家在新的一年，獲得更平靜的內在」，並以去年未發完的美國旅行照片做結尾，期盼新一年能找回生活熱情與燦爛。

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篠崎泫, 網紅, Toyz, 認愛, 交往

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