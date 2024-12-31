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劉青雲《爸爸》秘密武器！明星貓「三花」萌樣爆紅　接客還有專車

記者蕭采薇／綜合報導
 
金馬影帝劉青雲主演的新片《爸爸》，取材自震驚社會真實事件，在香港上映以來引發關注及迴響不斷。片中陪伴劉青雲的明星貓「三花」萌樣爆紅，不僅現身謝票見面會與戲迷映後交流，還推出鑰匙圈特典，更應景穿上聖誕裝寵粉，三番兩次現身戲院「接客」，讓粉絲開心直呼敲碗成功。

▲《爸爸》片中陪伴劉青雲的明星貓「三花」萌樣爆紅。（圖／甲上娛樂提供）

▲《爸爸》片中陪伴劉青雲的明星貓「三花」萌樣爆紅。（圖／甲上娛樂提供）
 
《爸爸》改編自震驚香港社會真實事件「荃灣享和街弒母殺妹案」，深刻描繪一位父親面對患有思覺失調兒子手刃摯親的複雜情感，聚焦於爸爸（劉青雲飾演）在案件前後的生活差異與心理複雜變化，被留下來的人該如何面對後續無盡傷痛。

劉青雲在《爸爸》化身平凡市井小民，爐火純青的表現獲譽「從影以來最佳演出」，不過他謙稱《爸爸》劇本非常精采完整，自己只做了兩項角色功課，首先就是一筆一畫寫下自己兒女的角色名字「厚明」、「厚恩」，第二就是抄寫片中老婆鍾愛歌曲〈這是愛〉歌詞，除此之外並未刻意設計演繹方式，以最鬆馳的狀態入戲。

▲劉青雲（後排左起）與蘇文濤、谷祖琳和熊諾頤（前）在《爸爸》中飾演一家人。（圖／甲上娛樂提供）

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▲《爸爸》當中的明星貓「三花」出入搭「專車」。（圖／甲上娛樂提供）
 
而片中十分搶戲的寵物「三花」則是導演翁子光的愛貓「小花」，10年前演出《踏血尋梅》時還是小貓，現在已是資深明星貓，出席電影首映會和映後謝票都搭「專車」登場，萌樣爆表！牠在片場表現穩定且十分融入家庭氛圍，為《爸爸》增添不少溫度與人情味。

▲《爸爸》片中陪伴劉青雲的明星貓「三花」萌樣爆紅。（圖／甲上娛樂提供）

▲《爸爸》導演翁子光表示貓咪三花的角色很關鍵，爸爸透過貓就像是看到女兒一樣。（圖／甲上娛樂提供）

女主角谷祖琳也大讚三花演技滿分：「拍攝現場的氣氛很好，連貓都自動入戲！比如我們全家一起坐著時，牠會自動走過來，躺在我們的大腿上，觀眾可以多留意這些魔幻時刻。」《爸爸》將於2025年1月3日將在全台上映。

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