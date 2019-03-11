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班艾佛列克《三重邊界》特種部隊不喊苦！除了這件事⋯他拒絕了

記者洪文／綜合報導
 
46歲的「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）在Netflix犯罪動作電影《三重邊界》（Triple Frontier）脫下蝙蝠俠披風，換上特種部隊軍裝，與奧斯卡艾薩克（Oscar Isaac）、查理漢納（Charlie Hunnam）、蓋瑞特荷德倫（Garrett Hedlund）以及佩德羅帕斯卡爾（Pedro Pascal）組成男人味爆棚的軍事小隊。

▲《三重邊界》劇照。（圖／Netflix提供）

▲《三重邊界》劇照。（圖／Netflix提供）

《三重邊界》勇闖南美洲叢林裡最凶狠的毒梟大本營，奪取藏匿其中的數千萬美元現鈔，電影中除了驚險刺激的大場面和動作戲，也充滿對人性及兄弟情誼的考驗，而班艾佛列克這次為了扮演新作中作戰經驗豐富的特種部隊退役軍人，進行各種訓練都沒喊苦。

▲▼Netflix犯罪動作電影《三重邊界》劇照。（圖／Netflix提供）

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▲《三重邊界》劇照。（圖／Netflix提供）

不過查理漢納卻爆料班艾佛列克在《三重邊界》拍攝過程中居然有「怯場」的時候，原來導演J.C錢德爾曾在拍攝現場突發奇想，問5個主角誰願意在一場戲中和驢子共游，小班竟立刻拒絕，直呼：「我才不要！」奧斯卡和佩德羅也拒絕，只有年紀最小的查理漢納、蓋瑞特荷德倫特馬上應允，查理笑說：「我們兩個真的是笨蛋，竟然傻傻就答應了，結果拍完才發現，原來驢子游泳挺快的！」

▲▼Netflix犯罪動作電影《三重邊界》劇照。（圖／Netflix提供）

▲《三重邊界》劇照。（圖／Netflix提供）

《三重邊界》近日舉辦全球宣傳，小班與片中飾演「米勒兄弟檔」的查理漢納、蓋瑞特荷德倫以及金牌製片查爾斯路文（Charles Roven）跑遍全球，最後一站來到新加坡，下機後隨即前往位於金沙購物商場的粉絲見面會紅毯，與上千名粉絲相見歡。

▲▼Netflix《三重邊界》新加坡首映會，班艾佛列克、查理漢納、蓋瑞特荷德倫以及金牌製片查爾斯路文。（圖／Netflix提供）

▲《三重邊界》新加坡首映會。（圖／Netflix提供）

由於該片充滿男性賀爾蒙，《三重邊界》首映會意外吸引不少女性影迷捧場，3位好萊塢性格男星在紅毯上與來自各地的粉絲互動，大方送上簽名合照，查理漢納甚至與女影迷貼臉自拍，展現親民作風，更讓活動現場不時充滿震耳欲聾的尖叫聲。

▲▼Netflix《三重邊界》新加坡首映會，班艾佛列克、查理漢納、蓋瑞特荷德倫以及金牌製片查爾斯路文。（圖／Netflix提供）

▲《三重邊界》新加坡首映會。（圖／Netflix提供）
  
活動尾聲，小班不忘再度向影迷推銷這部新作，希望影迷喜歡，而蓋瑞特笑說：「在Netflix上欣賞這部電影，最大的好處就是你可以不斷重看！」

《三重邊界》預計3月13日全球同步上線。

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三重邊界, Netflix, 班艾佛列克

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