兒子吃飯花2hrs「理智線斷了」！　她放大絕「門口吃」網淚推：當媽才懂

記者潘慧中／綜合報導

陳仙梅2014年和攝影師老公「印地安」登記結婚，育有4歲大兒子Ryder和2歲小兒子Mason。她近日無奈透露大兒子吃飯吃了2小時，中途不斷離開座位玩，講都講不聽的情況下，她徹底斷了理智線，「出去吃吧！」結果兒子一搬到門口後，3分鐘內就完食了。

▲▼陳仙梅不時分享育兒生活。（圖／翻攝自Facebook／陳仙梅）



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照片中，可以看到大兒子搬了一張小椅凳坐在門口，雙手揉著眼睛像是在哭的樣子。有網友建議陳仙梅直接收碗、讓小朋友餓到下一餐，她表示兒子完全不怕這招，就算說：「我們要出門了，你就繼續在這吃」也不見得有用，「找他在乎的東西或事情交換，但有時會失效。」

▲陳仙梅斷理智線要求大兒子搬去門口吃飯。（圖／翻攝自Facebook／陳仙梅）



陳仙梅表示自己知道大部份的父母都有類似困擾，「每個媽媽都要面對，但…常常，理智線就是會不小心斷裂…啊啊啊啊……。」看到有網友歪樓這招會讓蚊子跑進去，她也堅定地說：「媽媽理智線都斷了，蚊子阻擋不了媽媽。」

▲▼陳仙梅和網友互動。（圖／翻攝自Facebook／陳仙梅）



此外，陳仙梅還分享朋友提供的一個絕招，如果小孩中午不吃就收起來，直到隔天中午才能進食，中間不能吃餅乾、糖果、水果和牛奶，只能喝水，但有鑑於這招對2個兒子都沒效，所以如果「門口吃」這招沒用了，她只能另外想辦法放大絕了，「媽媽必須深呼吸！」

陳仙梅臉書全文：

Ryder(4Y7M24D)

吃個飯吃了二個小時

不斷離開座位玩被我叫回來

ok.…媽媽理智線斷了

出去吃吧

最後，門口自己三分鐘完食

#倒數爸爸回家度日如年

#一百多天日夜24小時一打二

#媽媽有躁鬱症都算正常了吧