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詹姆斯麥艾維「奧斯卡喝醉簽名衣」義賣！網暴動：我要塞褲子那塊

記者洪文／綜合報導

「X教授」詹姆斯麥艾維（James McAvoy）在今年奧斯卡After Party喝醉，四處找人在身上的襯衫上簽名，近日確定作為慈善義賣，不只是上面超過25個好萊塢大咖簽名，更是他本人穿過一整個晚上的衣服，掀起全世界「麥艾維太太」暴動：「我要塞衣角那一塊！」

▲▼詹姆斯麥艾維「奧斯卡喝醉簽名衣」確定義賣。（圖／達志影像）

▲詹姆斯麥艾維「奧斯卡喝醉簽名衣」確定義賣。（圖／達志影像）

詹姆斯麥艾維在義賣網站寫下：「我要求所有明星朋友在我的襯衫上簽名，我不知道為什麼我有這個想法，這是臨時起意的，喝醉酒的關係，不過現在將它拿出來義賣，所得捐給在很有意義的慈善機構。」只要捐10元美金起給予麥當勞之家，即有資格競標，價高者可以獲得這一件襯衫。

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這件襯衫上有超過25個大咖明星的簽名，包括泰勒絲、「水行俠」傑森摩莫亞、「驚奇隊長」布麗拉森、「神盾局長」山謬傑克森、「黑豹反派弟弟」麥可B喬丹、莎莉賽隆、艾美亞當斯、尼可拉斯霍特等人，而詹姆斯麥艾維本人也在上面簽名。

雖然有多位大咖簽名，不過「詹姆斯麥艾維太太」立刻歪樓暴動，「我可以」、「我不在乎上面有什麼，他穿過就好了」、「我可以要塞進褲子的那一塊嗎」、「我不要衣服，只想要他的人」、「我想要標他脫掉衣服」，然而而詹姆斯麥艾維強調「襯衫很乾淨」，並非原味衣服。

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奧斯卡, 詹姆斯麥艾維, James McAvoy

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