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蘿莉塔年收12K「玉女→訐譙龍」　吳宗憲「一句話」她飆三字經：人生歪斜

記者林彥君／專訪

蘿莉塔是《大學生了沒》第一批班底，以自然的反應圈粉。蘿莉塔透露在《大學生》時，會計較其他人的錄影場次，「偷數別人今天有4場，為什麼我只有3場，當時夏和熙（大野）通告最多。」《大學生》結束後，蘿莉塔有兩年平均月收入僅1000元，年收入1萬2000元，不需要報稅，「我媽傻眼。」

▲▼羅莉塔專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘿莉塔自《大學生了沒》出道，堅持演藝夢。（圖／記者湯興漢攝）

幸好在《大學生》時存了幾十萬元，沒工作時在家吃老本。蘿莉塔畢業於輔仁大學西班牙文學系，外語能力好，媽媽擔心她的經濟，要她考外交官「當朝九晚五的公務員。」蘿莉塔自認不喜歡受拘束，雖上了外交官的課，最後沒參加正式考試，即使經濟狀況不佳，仍很享受在演藝圈的生活。

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▲▼羅莉塔專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘿莉塔出道初期，經濟狀況不穩定。（圖／記者湯興漢攝）

蘿莉塔在接通告初期，因為膽子不夠大，腳本上的對白，遲遲找不到時機插話，因而被說表現沒有效果，「我想矜持，讓自己走玉女路線，有天突然身體的螺絲掉了，我發現這樣挺好，原來大家沒有想看我裝玉女。」

蘿莉塔「開啟」做自己的開關，是始於有次上《綜藝大熱門》，吳宗憲（憲哥）用耳麥要她譙某男藝人，「我罵三字經，把畢生所學都講出來。」蘿莉塔飆罵完「皮皮挫」，沒想到被憲哥誇獎，笑說：「原來這樣也能被稱讚！從那時候開始走歪斜的路線。」

▲▼羅莉塔專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘿莉塔常受吳宗憲提點，讓自己更放得開。（圖／記者湯興漢攝）

憲哥曾虧蘿莉塔長得像「訐譙龍」，蘿莉塔從未因此走心，「沒有被這樣說，可能大家不會知道我是誰。」蘿莉塔也會在節目上嗆憲哥，雙方互動逗趣，「我很感謝憲哥，他是脾氣很好的前輩，他有一天小聲跟我說，要我多罵他。」憲哥提攜後輩，讓蘿莉塔在鏡頭前有更多表現。

▲▼吳宗憲虧蘿莉塔。（圖／翻攝自Vidol影音）

▲吳宗憲在《綜藝玩很大》中虧蘿莉塔。（圖／翻攝自Vidol影音）

蘿莉塔把吳宗憲當成導師，在錄影時和憲哥學習，她透露曾跟憲哥錄《綜藝玩很大》，外景錄完大家都累癱，但她不曾看過憲哥睡覺，憲哥反而是拿手機看新聞或是節目播出，「憲哥會在車上看當集的錄影，完整的把節目看完，還會跟我們討論要怎麼樣會更好，真的超用功，很好的典範。」

▲▼羅莉塔專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蘿莉塔在節目中做自己，表現自然。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼羅莉塔專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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