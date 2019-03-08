Jennie突衝後台修麥！Rosé暖救援幫她唱　飆吞CD實力

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK上週末剛結束在台灣的演唱會，近來就有相關影片廣受討論，原來是她們2月23日抵達馬來西亞站時，在唱到《Kiss and Make Up》時，Jennie的麥克風疑似出了問題，Rosé見她緊急衝到後台修麥，二話不說接下她該唱歌的部份，展現好默契，也再次力證她們的唱功無需質疑。

▲▼Jennie突衝後台修麥，Rosé機智立刻秒救援。（圖／翻攝自BLACKPINK isTheREVOLUTION Youtube）



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BLACKPINK近期忙著在各地巡演，2月23日抵達馬來西亞站，卻在唱到《Kiss and Make Up》時，Jennie忽然消失在舞台上，Rosé立刻接起她該唱的地方，雖看得出來Jisoo表情露出些許慌張，但她們憑藉長久以來累積的默契，完美解決突發狀況。

▲Jennie後來再度回到舞台前，證明吞CD實力。（圖／翻攝自BLACKPINK isTheREVOLUTION Youtube）



Jennie雖然忽衝到後台、消失在舞台上，但也因此證明BLACKPINK現場唱功，她期間不斷在後台測試麥克風，「啊啊啊」聲音聽得一清二楚，解決設備問題後，她再度開唱的唱功果然不同凡響，引來一陣尖叫聲，這段出現突發狀況的影片在網路上熱議。