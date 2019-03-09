荒謬！沈玉琳大膽要求女助理「吹我的XX」

記者許逸群／台北報導

「荒謬大師」沈玉琳日前化身導遊，帶著曾智希、陳育涵遊基隆、九份。沒想到沈玉琳竟然不顧芽芽的感受，竟在看到隨車女助理的時候，居然大敢的要求隨車女助理「幫他吹下面」。

▲沈玉琳搞笑要求「女助理」。（圖／東森提供）

在東森噪咖《玉琳哥來代班》中，沈玉琳突然大膽要求「吹我的下面」！原來這名女助理是汽車上配置的智慧型數位助理，整合了車內娛樂、導航以及車輛資訊顯示，還搭配智能語音辨識功能，只需語音口頭下指令。沈玉琳玩得興起，還點唱自己的歌，讓不堪其擾的曾智希下令關掉音樂！

請繼續往下閱讀...

▲▼沈玉琳帶著曾智希、陳育涵四處遊玩。（圖／東森提供）

沈玉琳這回帶著曾智希、陳育涵前往九份，途經基隆廟口，大啖知名小吃營養三明治。陳育涵一口咬下被內餡美乃滋沾得滿臉，沈玉琳還虧「有嘉明的味道」。隨後前往知名打卡緊點，孰料潮境公園因為海風太大，曾智希不小心跌了個狗吃屎，原本精心設計的可愛三連拍，竟成了女鬼喪屍版。

有「荒謬大師」之稱縱橫演藝圈的沈玉琳，現在主持《玉琳哥來代班》體驗各行各業的辛勞，用充滿個人特色的笑哏，吸引各年齡層的觀眾。除了歡笑外，他也深入不為人知的職場背後艱辛事，帶給觀眾又哭又笑的精彩內容。