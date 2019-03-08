日同志作家舉彩虹旗「想當台灣人」　伴男友20年：為何不能結婚？

記者吳睿慈／台北報導

日本電影《不管媽媽多麼討厭我》取材自日本同志作家歌川泰司親身經歷，他從小在媽媽的虐待下成長，但他選擇原諒媽媽，希望以自身故事救贖受虐兒，電影15日將在台上映，他8日接受台灣媒體訪問，想對小時候的自己說「你是有價值的，你不應該被暴力相待。」字句間充滿力量，彷彿心靈雞湯般。

▲歌川泰司從小受虐，但他選擇原諒。（圖／天馬行空提供）



《不管媽媽多麼討厭我》找來吉田洋飾演媽媽一角，歌川泰司稱讚女方演技180分，比預期中演得更好，但他也坦言「我媽媽可能比她恐怖10倍以上，如果演得太可怕，我怕觀眾看不下去或者不忍心看，因此尺度上有拿捏媽媽的心情。」電影裡，他最後選擇體諒媽媽，但有觀眾認為怎麼能夠輕易的原諒？他自嘲：「日本也有很多觀眾有這樣的反應，所以我有一陣子都不敢看推特，其實，我也覺得受虐兒童可以不用原諒母親。」

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歌川泰司缺乏家庭關愛，他嚮往有個穩定的親子關係，才會選擇面對家庭問題，「有些人不原諒父母會比較幸福，那也可以不原諒，但我覺得一直去贈恨媽媽，我會很不開心，重點是大家都要幸福。」

▲歌川泰司想告訴受虐兒童「你是有價值的」。（圖／天馬行空提供）



日本至今依舊有很多小孩活在父母的暴力之下，他以自身經驗給予鼓勵：「我只要想到他們就無法置身事外，所以我想對以前的我或現在有受虐的小孩說『你是有價值的，你不應該被暴力相待，你現在遇到的事是不對的，對於造成暴力的父母或霸凌你的同學，他們是想讓你覺得沒有價值，千萬不要輸給他們』。」

▲歌川泰司很關心同志運動，現實生活中有位相伴20年的男友。（圖／天馬行空提供）

歌川泰司不只對於受虐兒童議題關注，現實生活中，他有位相伴20年的男伴侶，兩人非常幸福，台灣同志婚姻進入合法化，歌川泰司拍照時舉起彩虹旗，並在受訪時表達心意：「我覺得這樣的進步非常好，我也相信可以因此促進日本同志圈的進步，非常感謝台灣朋友在同志運動的付出。」但他也無奈表示「可是（日本）有很多人莫名其妙」。

▲▼歌川泰司訪問時說出真實心聲「為何還不能結婚？」（圖／天馬行空提供）



談起伴侶，歌川泰司臉上滿滿幸福笑容，拿起手機向在場媒體分享自己做的飯菜，他貼心地在飯店冰箱塞滿食物，「我做了很多東西，在冰箱，我怕男友餓死！」一路以來他們彼此相伴，「我男友得過憂鬱症，我也曾歷經被公司裁員，但這些大風大浪都是因為有彼此所以撐了過來，他給我很多支持。」語末，他無奈大喊：「為何還不能結婚？」在場的人建議他來台灣結婚，歌川泰司大笑：「我可能明年就變成台灣人了！」