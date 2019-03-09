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子瑜在台灣「遇這件事情哭最慘」　曝幼稚園畢典回憶

記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE將在2019年展開首次日本巨蛋巡迴演唱會，隨著日語精選輯《＃TWICE2》的發行，她們也再次登上日本音樂節目《Music Station》，這次接受訪問時不同於以往都是日本成員發言，子瑜在談話環節時也以全日文分享了幼稚園的畢典回憶。

▲TWICE從2017年開始在日本進行演藝活動，人氣火紅。（圖／翻攝自TWICE推特）

▲TWICE從2017年開始在日本進行演藝活動，人氣火紅。（圖／翻攝自TWICE推特）

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子瑜被問到對畢業典禮的回憶時，螢幕上秀出她在幼稚園穿著紅黑色學袍、拿著畢業證書的照片，因為要以全日文分享的關係，看得出來相當緊張，一字一句地努力表達想說的話：「這是幼稚園的畢業照，雖然我當時畢業都沒有哭，但要去韓國時，因為要和朋友們分開而哭得很傷心。」可愛語氣融化現場觀眾外，也有網友笑說在她要講每一句話的開口都會不自覺「嗯…痾…喔」的台灣人語氣很親切。

▲子瑜說幼稚園畢業都沒哭，但要去南韓當練習生時哭得很難過。（圖／翻攝自BILIBILI）

▲子瑜說幼稚園畢業都沒哭，但要去南韓當練習生時哭得很難過。（圖／翻攝自BILIBILI）

這麼長一段話對日文不熟練的子瑜來說有些吃力，好在卡關的時候有一旁的日本成員Sana幫助，有趣的是她一說完就露出「呼～終於說完了」的表情，身旁的成員們也都是鬆了一口氣的樣子，定延還擺出擦汗緊張的動作，可見感情要好外，每個人也都對老么的表現相當緊張。

▲子瑜說幼稚園畢業都沒哭，但要去南韓當練習生時哭得很難過。（圖／翻攝自BILIBILI）

▲子瑜一講完就露出安心表情，成員們也鬆了一口氣的感覺。（圖／翻攝自BILIBILI）

另外，TWICE不只要在2019年展開首次日本巨蛋巡迴演唱會，也即將在4月於南韓以全新專輯回歸，今年又會引起怎樣的熱潮叫粉絲們相當期待。

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