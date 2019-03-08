「呼麻女」韓瑞希發醜照：我模仿柳俊烈...事後囂張態度網氣炸

記者吳孟庭／綜合報導

因為跟BIGBANG成員T.O.P一起呼麻而爆紅的女練習生「韓瑞希」，又有驚人之舉了，她在IG限時動態發出一張「牙齦外露」自拍，本以為她在搞笑，沒想到上頭寫著韓文：「突然想模仿柳俊烈」，等於直接醜化大前輩，引起粉絲不滿狂剿！

▲「呼麻女」韓瑞希被批評公開鄙視柳俊烈長相。（圖／翻攝自韓瑞希IG）

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柳俊烈因為韓劇《請回答1988》竄紅，接著演出《我只是個計程車司機》、《信徒》、《金權性內幕》等台灣觀眾都熟悉的電影，外型雖然不是標準美男，卻因為獨特的魅力與超nice的個性受人喜愛，人氣居高不下。

然而韓瑞希6日在IG限時動態發出自拍照，寫著「睡前突然想要模仿柳俊烈」，搭配的就是刻意露出上排牙齦的嘴型，等於是在嘲笑柳俊烈的長相，引起粉絲不滿灌爆她IG，隨即她也回應，「並沒有惡意，看了照片學而已，竟被說是貶低，如果大家不開心我感到很抱歉。」

▲韓瑞希特寫牙齦醜照說在模仿柳俊烈。（圖／翻攝自韓瑞希IG）

不過韓瑞希顯然不是真的覺得抱歉，她接著又在IG上傳幾張圖片，是一些搞笑諧星模仿柳俊烈，或是饒舌歌手Din Din的牙齦也被粉絲模仿等，她沒說什麼，只用了一張「聳肩」的表情符號代表自己的心情，似乎暗示「別人可以，我為何被罵？」

▲韓瑞希事後貼出其他模仿藝人的照片，暗示自己沒錯。（圖／翻攝自韓瑞希IG）

T.O.P在2017年底爆出前一年在自家呼麻醜聞，陪同女子是還沒正式出道、僅擔任女練習生的韓瑞希，事件平息後她頻頻在網路上有驚人發言，一下大戰男團EXO的粉絲，一下惹怒變性藝人河莉秀說「跨性別者不是女性」，甚至還瞎扯跟防彈少年團的成員V一起上夜店，這回又直接槓上柳俊烈粉絲，被說是麻煩製造機。