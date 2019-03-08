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邱鋒澤邀女星拍MV！　真實身份是《終極一班》女主角

記者關韶文／台北報導

新加坡創作歌手邱鋒澤推全新單曲《一路順風》，MV拍攝主題大膽採用「喪屍」題材，邱鋒澤特別揣摩韓星朱智勛演出《李屍朝鮮》不顧一切尋找解喪屍毒解藥的神情，MV女主角邀請到以《終極一班》系列走紅的女星文雨非擔任演出。

來自新加坡的邱鋒澤，為一展自己在音樂上的抱負，透露自己在台北租了一間套房，在台灣Long stay近三年的時間，曾難過自責「每一年要捨棄家人與朋友的生日，無法親自陪伴與祝福。」

▲▼邱鋒澤,文雨非。（圖／原音兄弟提供）

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▲▼邱鋒澤邀請文雨非擔任MV女主角。（圖／原音兄弟提供）

▲▼邱鋒澤,文雨非。（圖／原音兄弟提供）

新單曲《一路順風》正描述自己在追逐夢想的故事，雖然在追夢過程中需要捨棄很多事物，如：不能陪伴家人、朋友與戀人等，但仍希望透過歌曲傳達給一路支持他的家人與粉絲，「我不知道我會追夢多久，但請不要為我擔心，並且祝福我，因為你們永遠在我心中，在下一次見面之前，我們一起為了夢想而努力。」

邱鋒澤除了身兼歌曲的創作人之外，自己也親身親為擔任MV的製作人與導演，《一路順風》MV主場景選在「北台灣秘境」景點之一的不厭亭拍攝，邱鋒澤一行人凌晨五點就出發到位於雙溪與九份交界處的不厭亭，事前耳聞不厭亭在傍晚至天色未亮前，陰森恐怖又超黑，網路上更有許多網友分享撞阿飄之經驗，由於MV拍攝主題是喪屍題材，因此讓他提心吊膽，沒想到一行人在開車沿路中，導航突然「鬼打牆」，僅剩十分鐘到達的地點，導航竟然顯示還要一小時，讓他趕緊拿出手中護身符，心中誠意的說，「自己是來工作的，抱歉打擾作息。」導航才恢復正常顯示。

小S逼問「我演技很很差嗎?」　影后秒低頭沉默....笑了 !

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