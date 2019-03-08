爸爸跑路獨背債、男友劈腿　《通靈》學姐半夜「雙腿滿血躺路中」

娛樂中心／綜合報導

《通靈少女》正妹學姐謝翔雅雖然外表亮麗就像個千金大小姐，但其實成長歷程十分坎坷，曾憂鬱到才剛在同事的歡慶之下過完生日就浮現自殺念頭，結果回家路上就自己犁田了10公尺遠，全身無法動彈。

▲謝翔雅因演出《通靈少女》正妹學姐獲得關注。（圖／翻攝自謝翔雅臉書）

請繼續往下閱讀...

據《自由時報》報導，謝翔雅18歲時爸爸經商失敗跑路到大陸，上大學後為了還債一次打5份工，在工作和學業的壓力之下又慘遭男友劈腿，因此罹患憂鬱症。有一次站上家中的13樓頂樓就這樣坐在牆邊，即使強風狂吹來也完全不害怕，就希望自己可以隨風墜落，完全不畏懼死亡，只想逃開這個世界。

謝翔雅有一年生日在同事的祝福下結束，但還是沒感到心情開闊或喜悅感，凌晨騎車回家的路上心裡只有「活著好辛苦」、「好想結束這一切」的想法，沒想到就這樣出了車禍，整個人犁田10公尺遠，雙腿流滿血、全身無法動彈，明明身體是痛苦的，心裡卻反而有解脫感，「但我覺得很開心，終於解脫了」，好在被路邊的情侶發現救回一命。

▲謝翔雅曾因爸爸經商失敗跑路，過著一段辛苦工作還債的日子。（圖／翻攝自謝翔雅臉書）

說這些經歷時謝翔雅都是哭著的，講到摔車這件事時她默默擦下眼淚繼續說道，當時知道自己還活著的時候非常難過，一心想著「天啊！怎麼還活著，明天開始又要繼續擔心該怎麼賺錢，住的地方在哪」。就讀舞蹈科系的她花了2個月時間復健，經歷這些事後也領悟了能幫上自己的只有自己，和憂鬱症對抗3年到了大四等到爸爸回台灣才醒悟。

謝翔雅看見骨瘦如柴的爸爸相當心疼，一家人將債務交由律師處理後也想通了，爸爸媽媽遇到這些事情都沒有想了結性命，自己又憑什麼呢？現在的她也相當樂觀，遇到身邊需要鼓勵、為憂鬱所苦的朋友還會主動鼓勵，「現在全家都住在一起，我很滿足，每天都很開心」。

▲謝翔雅很喜歡現在這樣開朗樂觀的自己。（圖／翻攝自謝翔雅臉書）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995