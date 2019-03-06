窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　吳宗憲：那棟房價暴漲

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）搞笑螢幕形象的背後，實際上對理財很有一套，30歲前買下2套千萬房，一間送給媽媽和弟弟住，另一間則是犒賞自己的禮物，買房半年多的她，近日難得讓節目來內湖家拍攝，客廳窗簾緊閉的原因其實很害羞，「跟（對面的人）對看了很久…我就默默走回去穿衣服。」

▲丫頭難得公開豪宅內部。（圖／翻攝自Facebook／丫頭詹子晴）



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丫頭最近在《小明星大跟班》公開豪宅內部，30坪空間有3房2廳2衛，客廳十分寬敞，窗簾卻全部拉上，完全看不到窗外風景，她透露剛搬進去的時候，渾然不知外面的人看得到她，所以在家都「光溜溜地走來走去。」直到和對面民眾真的對到眼才發現糗了。

▲▼丫頭一度會在客廳裸體走來走去。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



對此，丫頭表示真的遇到對面有人朝她家方向看，「我就是沒穿衣服，對看了很久，我想說他在看我嗎？他就在那邊一直不動」，最後只好默默走回房間穿衣服，之後晚上只好都把窗簾拉上，「因為太尷尬了！」吳宗憲聽了則開玩笑說：「她隔壁那棟整個（房價）暴漲。」

事實上，丫頭曾坦言房子雖然有3個房間，但全都被塞滿了，「瓶瓶罐罐是女生的惡夢！」她表示只要出新的保養品或化妝品，就會想要馬上買來用，導致舊的還沒用完就又有新的，因此其中一間客房已經被塞滿了保養品，仔細看照片能發現，桌上的確擺滿了保養品，混亂程度讓現場所有人為之驚嘆。

▲丫頭。（圖／翻攝自Facebook／丫頭詹子晴）



不僅如此，廁所的真面貌也隨之公開，洗手台周圍放了各式各樣的電器用品、保養品，「也是完全沒有空間，全部都擺滿了瓶瓶罐罐。」最令她困擾的是，部分保養品上因為是寫日文或法文，後來根本忘記是拿來擦哪個部位了，一直擺著以為「總有一天我會弄清楚」，結果過期了都渾然不知。

▲丫頭片段約在24：06分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）