林美貞爲家庭犧牲　曝職場「陪睡」潛規則

記者李欣容／台北報導

林美貞戲齡資深，近來在公視人生劇展中飾演因家道中落，必須外出工作討生活的母親，卻被主管「潛規則」對待，林美貞演戲多年，第一次演出這類型角色，直說，「太可怕了，沒人會想遇到這樣的事情。」

▲▼林美貞第一次演出被侵犯劇情 。（圖／伯特利製作提供）

林美貞選角向來謹慎，過去演過不少媽媽角色，這回同樣是媽媽，卻跟以往不同，相當有挑戰性，無論是對內對外，壓抑的情緒多層次，「面對老公、小孩、職場上的感覺是從過去到現在都沒有演過的，所以我覺得一定要嘗試跟挑戰這樣不同的媽媽。」

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劇中林美貞因為沒有社會歷練，只能找低階工作，卻遇到主管對她有非分之想，還跟她說：「有個輕鬆且收入更高的工作可以介紹給妳，條件是陪我一晚。」

聽到這，林美貞所飾演的角色在一番掙扎後，為了家計答應，但最後到底是淪陷，還是掙脫，導演也還在猶豫，讓她邊拍邊引頸期盼後來的發展。

▲林美貞演過許多慈母角色，希望挑戰不一樣的類型。（圖／艾迪昇提供）

林美貞表示，自己在開拍前完全不敢做心理準備，隨著當時情況任由心志隨意發展，「第一場戲、第一次見面就演這麼驚嚇的戲，印象真的特別深刻，當下是很害怕的感覺，所以很容易就跌入這個角色的劇情。」公視人生劇展《大潮》（劇名暫定）預計於七月播出。