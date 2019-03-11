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瑤函沂舞台劇初體驗「分飾14角」　上表演課差點哭了

記者李欣容／台北報導

女星瑤函沂去年9月受邀擔任潘奕如舞台劇創作《給爸媽的情書》演員，在劇中一人分飾14角，讓從沒演過舞台劇的她興奮又緊張，瑤函沂還報名了黃健瑋的表演課，過程中因挖掘自己的內心差點落淚，現在也為了3月23日的加演密集排練中。

▲▼ 瑤函沂上黃健瑋的表演課 。（圖／瑤函沂提供）

▲瑤函沂也曾去過歐洲打工度假。（圖／瑤函沂提供）

瑤函沂曾和潘奕如合作電視劇《紡綞蟲的記憶》，但並沒有真的對到戲，她說：「如果能有機會合作那會很棒，更重要的，因為深知這份創作源自於奕如的夢想，因為想支持她的夢想，那就化為行動吧！」

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▲▼ 瑤函沂上黃健瑋的表演課 。（圖／瑤函沂提供）

▲瑤函沂首次參加舞台劇演出，臨場反應令人驚艷。（圖／瑤函沂提供）

潘奕如將帶爸媽到歐洲自助旅遊的過程創作成舞台劇，邀請瑤函沂一同演繹，在密集排練過程中，瑤函沂因為要詮釋14個不同的角色勤加練習，一下子是導遊，一下子是母親，一下子又變成炒熱氣氛的DJ，為此她去報名黃健瑋開設的工作訪Acting in Systema，學習如何將肢體加入表演中。

▲▼ 瑤函沂上黃健瑋的表演課 。（圖／瑤函沂提供）

▲▼瑤函沂報名黃健瑋的表演課。（圖／瑤函沂提供）

▲▼ 瑤函沂上黃健瑋的表演課 。（圖／瑤函沂提供）

瑤函沂分享課程的一段經歷，所有學員閉著眼睛繞著教室走，打開心感受周遭環境，正當她以為自己已經掌握訣竅時，黃健瑋走到她面前，點了一下她的眉心，告訴她，「眉心放鬆，胸口打開。」

瑤函沂心理震撼，「我本來還得意洋洋，以為做到了，但還是有個防線存在，他走過來提醒我的時候 ，我突然想哭欸！」

經過首演，瑤函沂感受到舞台劇的魅力，與觀眾的直接互動，馬上能獲得成就感，也因為那14個角色，讓她發現自己是有創作能力的，「謝謝奕如開放這麼大的空間給我以及給予我最大的信任！」

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瑤函沂, 潘奕如, 給爸媽的情書

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