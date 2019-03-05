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快訊／昆凌咖啡廳宣布歇業！原因曝光網哭：還沒遇過周杰倫

記者盧薇淩／台北報導

昆凌經營3年的寵物咖啡廳宣布熄燈！位在西門町中華路上的「Machi Doggie Fashion & Coffee」5日宣布將營業至3月27日，這間以昆凌寵物Machi（麻吉）命名的咖啡廳，經營3年多以來累積不少死忠顧客，「周董」周杰倫更常不定時出現在店內，被不少用餐的顧客驚喜「捕獲」，這次因租約到期與營運調整宣布暫時歇業，讓不少粉絲相當不捨。

▲▼周杰倫、昆凌。（圖／翻攝自周杰倫、昆凌IG）

▲昆凌經營的咖啡廳宣布暫時歇業。（圖／翻攝自昆凌、周杰倫IG）

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「Machi Doggie Fashion & Coffee」粉絲專頁5日寫下，「歷經三年多的時間，中間換過許多次餐點與活動的舉辦，不知道這邊累積多少大家歡笑的時光呢？但天下無不散的筵席，因租約到期與營運調整的關係，因此我們決定將營業至2019/3/27日為止。」也希望顧客們趁著歇業前把握機會，再到店內重溫回憶，「在未來，如果有重新出發的機會，會再公布給大家知道。」

▲▼周杰倫3招花式獨寵昆凌閃炸（圖／翻攝自Instagram／hannah_quinlivan、jaychou）

▲周杰倫時常出現在昆凌咖啡廳店內。（圖／翻攝自昆凌、周杰倫IG）

昆凌咖啡廳位在西門町捷運1號出口的精華地段，據悉店面租金不菲，也因為西門町商圈近年來不少國際大品牌進駐，從電影街至成都路運動品牌林立，房租水漲船高，每月租金10至20萬元不等，一年租金更恐達3千萬元，不少咖啡廳不敵店租而紛紛倒閉。

對於咖啡廳突然歇業，昆凌經紀人5日表示，「計劃將重新調整跟規劃」。不過周杰倫在營運這3年時間，常常不定時和朋友出現在咖啡廳，也大方接受粉絲的合照要求，如今傳出暫時歇業消息，不少網友也留言表達不捨，「我來這麼多次都還沒遇到杰倫欸」、「我都還沒去過，要趕快去了」、「期待再次相見。」

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