林青霞甩婚變傳聞　首映狂炸「巨星光芒」粉絲擠爆！

記者林映妤／台北報導

金馬影后林青霞5日出席《滾滾紅塵》數位修復版首映會，巨星光臨引起影城轟動，現場擠爆媒體，還有粉絲久候只為了目睹她風采。林青霞睽違5年來台，坦言想念台灣美食、親戚朋友和生活，對於爆出婚變，她不開放訪問，但看起來心情甚好，亮麗出席不受傳聞影響。

林青霞說，《滾滾紅塵》是自己電影生涯的里程碑，「拍了100部，唯一這部得金馬影后，90年前都演武俠片，90年後都拍文藝片，《滾滾紅塵》是非常重要的分水嶺。這是我唯一演作家的角色，我後來也喜歡寫文章，能和《滾滾紅塵》有連結也很開心。」

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▲《滾滾紅塵》林青霞展現巨星風采。（圖／記者林映妤攝）

林青霞與張曼玉1985年拍《警察故事》認識，「她（張曼玉）曾在化妝間對我說，我知道我長得不好看，所以我一定努力把戲演好。後來《滾滾》一場漏雨戲，她在片中來探望我，閨蜜抱在一起，導演要她講什麼對白時就掉眼淚，她就真的講到那對白，眼淚就像珍珠一樣滾下來，能這麼精準我真的非常佩服她！」

林青霞也爆料，編劇三毛曾說，很想要演她的閨蜜，甚至想在每個鏡頭後面看她演戲，「但開拍前三毛摔傷，導演就說，她能專心寫劇本了！我記得她在4樓小房間每字每句把台詞唸給我聽，她是真的很了解所有劇情角色。」此次重新上映，林青霞也希望看過的影迷能和她重新結緣，「這30年我們一起成長，珍惜難得緣分！」

▲《滾滾紅塵》林青霞、徐楓齊聚相當開心。（圖／記者林映妤攝）

除了林青霞，監製徐楓、電影主題曲創作人羅大佑、影壇巨星甄珍、金獎監製施南生、金獎主持人方芳芳等人也前來共襄盛舉。徐楓表示，當年其實是林青霞在台灣打電話到香港給她，「一般電影公司老闆都不想投資，我看了劇本就很感動，覺得很有意思，說我一定要投資！尤其有林青霞、秦漢、張曼玉，所有組合都是一時之選。」

▲《滾滾紅塵》首映會，徐楓、林青霞、甄珍三大影后合體。（圖／甲上提供）

徐楓再說，「這個劇本本來就是為了他們而寫，拍攝時我完全沒到現場，因為只要事前和導演溝通好就沒事了，看完毛片我就說青霞一定會得影后，電影一定會得導演、影片、女配角。這部電影真的收錄了他們的光華歲月，演技也非常精湛。」

▲《滾滾紅塵》首映會，羅大佑（左起）、施南生、林青霞、徐楓、甄珍、方芳芳。（圖／甲上提供）

施南生則說，「林青霞拿金馬時我也在場，怎麼沒想到30年就這樣過去啦？徐楓不只是修復數位版，還是修復菲林（底片）所以一定要來力挺！」《滾滾紅塵》3月8日上映。

▲《滾滾紅塵》林青霞、秦漢經典再現。（圖／甲上提供）