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女星被猛扯頭皮殘忍施暴！　男友隔天「反問這句話」渣爆

記者田暐瑋／綜合報導

俗話說人生中總會遇到幾個爛男人，女星瑪莉亞透露曾被交往過的一任男友家暴，男方當時對她動手動腳，還扯住她的頭髮拖行，最後更把她關在陽台一整晚吹冷風，隔天起來卻什麼也不記得，讓她毛骨悚然。

瑪莉亞在《女人我最大》透露，過去曾有一任男友習慣施暴，某天喝醉酒回來要求她一起喝，她拒絕後惹怒男友，竟遭對方抓住頭髮一路拖到冰箱旁邊，之後男友用膝蓋抵住她的手，從冰箱拿出一瓶啤酒從她頭上倒下，讓她當場傻眼，最後竟然稱她會吵人睡覺，在寒冷的冬天把她關在陽台整整一晚。

▲瑪莉亞。（圖／翻攝自瑪莉亞臉書）

▲瑪莉亞。（圖／翻攝自瑪莉亞臉書）

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一直到隔天早上，男友完全忘記自己前一晚的瘋狂舉動，還質疑是瑪莉亞曬衣服時把自己鎖在門外，之後男友對她百般呵護，讓她覺得毛骨悚然，最後決定分手，逃離對方魔掌。

瑪莉亞曾透露前男友的家族事業是代理德國車的上市公司，等同是富二代，「他是我追來的，第一次見到他，我就強迫他按我粉絲團讚，之後回家就一天到晚找他，在一起一年多，有一天他說對我沒感覺的，隔4天就交了新女友！」她認為這等於就是劈腿。

▲瑪莉亞。（圖／翻攝自瑪莉亞臉書）

▲瑪莉亞。（圖／翻攝自瑪莉亞臉書）

事後，瑪莉亞的前男友被那個女生劈腿，「他知道那個痛之後來跟我道歉，我們現在就像兄弟一樣！」當時她詛咒他，怎樣都得不到幸福，「這就是現世報！」跟前男友分手後，她還和一位男生曖昧，不過最後沒有結果。

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