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張軒睿突離開…約會中斷！　Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

記者許皓婷／綜合報導

女星Selina（任家萱）近期參加陸綜《女兒們的戀愛》，和男星張軒睿在節目上約會，兩人之間的超有愛互動，常成為討論焦點。但卻在最新一集的預告中，男方因故離開，讓她當場難過淚崩。

▲張軒睿離開，Selina落淚。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲張軒睿離開，Selina落淚。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

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▲張軒睿、Selina在節目中約會。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

《女兒們的戀愛》最新一集的預告中，張軒睿正開著車，準備載Selina去約會時，中途疑似突然接到媽媽的來電，電話那頭講著：「你趕快聯絡你爸爸！」接著，他無奈向女方告別，並表示自己要趕去醫院一趟後，便直接離開節目現場。

▲張軒睿離開，Selina落淚。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲張軒睿離開，Selina落淚。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲張軒睿離開，Selina落淚。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲張軒睿因故突然離開。（圖／翻攝自芒果TV）

而突然被留下來的Selina臉上難掩失落，一路經歷過風風雨雨的她，好不容易敞開心胸認識新對象，和張軒睿的相處更是處處有愛，她坦言：「好像我的人生就差一點點，又可以有很美好的事情要發生，但是我，最終又跟他錯過了！」並難過掉下眼淚。

▲張軒睿離開，Selina落淚。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲張軒睿離開，Selina落淚。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲Selina和張軒睿錯過，難過落淚。（圖／翻攝自芒果TV）

《女兒們的戀愛》預告曝光後，Selina落淚讓粉絲心疼直呼：「娜娜不要哭」、「娜娜讓人哭得好心痛」，觀眾看了也緊張不已，「到底什麼情況啊」、「Selina和張軒睿要走下去啊」、「希望Selina幸福」、「最喜歡selina和張軒睿這一對，希望能走下去啊」。

▲張軒睿離開，Selina落淚。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

▲張軒睿離開，Selina落淚。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）

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關鍵字

Selina, 任家萱, 張軒睿, 女兒們的戀愛

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