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隋棠被女兒拍下「睡醒瞬間」　網一看嚇傻：根本Tony哥！

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，婚後陸續生下一對兒女，2018年底又迎來第3胎兒子誕生，一家五口幸福又美滿。經常透過社群網站分享生活點滴的她，3日在IG上PO出Lucy的「女兒視角」攝影作品，讓網友看了直呼so sweet！

▲隋棠。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠、Tony婚後育有2子1女。（圖／翻攝自IG／隋棠）

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隋棠升格為人母後，雖鮮少公開露面，但仍常透過社群網站和粉絲互動，她3日在IG上寫下：「午覺睡一半被女兒喚醒。」並PO出Lucy的攝影作品，只見照片中，她躺在床上以側臉入鏡，臉上則露出開心的燦笑，被女兒拍下這可愛瞬間，她更表示這就是「一百萬個平凡的幸福時刻之一」。

而隋棠被Lucy拍下睡醒的瞬間後，她露出燦笑的模樣，被發現似乎和她老公Tony有幾分神似，網友看了更直呼：「看起來好像Tony哥」、「乍看之下還以為是Tony哥」、「和你老公越來越有夫妻臉了」、「認真超像女版Tony哥」。

▲隋棠。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠被女兒拍下睡醒的瞬間。（圖／翻攝自IG／隋棠）

事實上，隋棠和Tony不只有夫妻臉，兩人的好感情也常令外界稱羨不已，她自從升格為人母後，事業並沒有因此停擺，她曾透露其中最感謝的人莫過於老公，更曾向對方告白：「謝謝你一路以來都沒有讓我被妻子及母親這樣的雙重身份綁架，陪著我一起找尋可以讓我繼續追夢的方式。」

▲隋棠。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠、Tony越來越有夫妻臉。（圖／翻攝自IG／隋棠）

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