製作人誇讚完「轉身變臉」　Gino看到全身鏡當場哭了

記者許逸群／台北報導

藝人Gino的演藝之路有過一段挫折，大陸工作不得志，整整2個月沒工作，每日的餐費只有台幣約50元。不僅如此，他回台灣後還曾遭節目製作人羞辱，讓他一度難過落淚，也讓他對自己更沒信心。所幸，前輩包偉銘在發現Gino落魄的身影後，便主動上前攀話，更提攜著對方走出低潮。

▲Gino在演藝圈經歷過一段低潮。（圖／翻攝YouTube）

Gino日前與包偉銘上JET《命運好好玩》分享兩人的情誼。Gino有段時間面臨事業低潮，一度考慮過退出演藝圈到澳門的飯店工作，好在包偉銘不斷給予鼓勵，終於讓他在站穩演藝圈。Gino透露，當時在大陸工作收入不多，還為了博得更多錄影機會，在零下30度跳下松花江，起來後當場送醫。

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▲包偉銘拉了Gino一把，兩人的感情如同兄弟。（圖／翻攝YouTube）

經歷離鄉與經濟的雙重壓力，Gino回台後再給自己一次機會，開始接觸綜藝節目。有次錄影後，製作人當面誇讚他表現好，但製作人下一秒轉身卻露出白眼，這畫面照映在全身鏡上，一切都被Gino看在眼裡。Gino當場眼眶泛紅地落下淚，「我好像帶給別人麻煩，對自己很沒信心。」

包偉銘表示，自己也經歷過低潮，尤其當時的Gino就像是年輕的他，便頻頻給予鼓勵，也告訴他「心寬路寬，量大福大」。Gino笑說，「那時候我無法參透，人生最低潮心能多寬。」好在，包偉銘不斷地給予鼓勵，且帶著他出席各種活動與工作，終於讓Gino開始有了信心，如今更是奠定了在演藝圈的成績。