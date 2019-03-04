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張立昂「圓夢」十指相接女模！　親密緊擁畫面曝光

記者盧薇淩／台北報導
 
張立昂在個人首場音樂會前夕推出新歌《感應心電》MV，由曾獲金曲獎肯定的鬼才導演比爾賈掌鏡，兩人首度合作，比爾賈透過MV為張立昂「實現願望」，不但安排漂亮的女模擔任女主角，與張立昂一同公路旅行，兩人還有「愛的抱抱」、「四指相接」的親密戲碼，在鏡頭前愛火四射，即便戶外取景強風颼颼，還是令一旁工作人員看得渾身熱呼呼。

▲▼張立昂新歌mv擁抱女主角 。（圖／索尼提供）

▲張立昂新歌mv擁抱女主角 。（圖／索尼提供）

《感應心電》MV描述張立昂獨自一人踏上公路之旅，一邊開車，一邊追憶消逝的往日情，過往的記憶片段不斷浮現，拼湊成未能完成的超現實戀曲。張立昂表示，這支MV的劇情是開放式的，每個人的解讀可能有所不同，他說：「這首歌聽起來有點快樂的不真實，整個旅程有可能只是一個幻想，搞不好背後另有隱情？或許女主角不是地球人？」在這個天馬行空的幻想裡，女主角可以是男主角的一段回憶，或是兒時的「虛擬玩伴」，抑或是全然幻想出來的戀情，想像無限延伸。
 
對於首次與比爾賈攜手合作，張立昂興奮且開心，他一直以來都很欣賞比爾賈的視覺創作，像是田馥甄的《渺小》、徐佳瑩的《言不由衷》都是很喜歡的MV作品。張立昂盛讚比爾賈的視覺創意，無論是光感或是鏡頭語言都是「無庸置疑非常強大」，他說：「導演的思考邏輯很與眾不同，跟一般人不太一樣，所以拍出來的MV也很有『禪念』，有一些比較深層的意涵，可以讓大家細細品味。」

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▲▼張立昂新歌mv擁抱女主角 。（圖／索尼提供）

▲張立昂在MV中展現強烈時尚元素 。（圖／索尼提供）
 
MV也展現強烈的時尚元素，男女主角以極具特色的服裝造型登場，有如一場穿越時空的華麗時尚大秀。張立昂首次嘗試色彩鮮豔、造型特異的服裝，像是粉紅夾克、針織袖套搭配襯衫、亮皮西裝等，顛覆過往螢光幕上「貴公子」的端正形象。張立昂很喜歡MV裡華麗復古的時尚元素，連換三套服裝，女主角的濃豔妝容也為MV添加了更多科幻未來感。其中張立昂的針織袖套造型引人注目，被工作人員戲稱「等一下是不是要去工廠打工」，張立昂則覺得袖套很寬鬆舒適，活動起來很方便。 

▲▼張立昂新歌mv擁抱女主角 。（圖／索尼提供）

▲張立昂MV由比爾賈執導。（圖／索尼提供）

▲▼張立昂新歌mv擁抱女主角 。（圖／索尼提供）

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