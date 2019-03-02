ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「他」尖叫聲太大⋯李友廷生氣了！唱完後「直接被離場」

記者關韶文／台北報導

《聲林之王》冠軍歌手李友廷2日在台北Legacy開唱，邀請7位戰友一同擔任嘉賓，沒想到當《不愛我就拉倒》前奏一下，現場尖叫聲立刻破表，當鄭可強一登場時，李友廷吃醋喊說，「為什麼尖叫聲比我大！」

雖然從高中就開始喜歡唱歌，但李友廷坦言，他漸漸發現自己並不是最會唱歌的人，也不是天生就有歌唱細胞的天才歌手，所以為了繼續這個興趣，他做了許多其他方面的努力，去學吉他、學編曲、學創作，充實自己在音樂方面的其他能力，來支持他想要唱歌的念頭。而從愛唱歌，到把歌唱當作事業的這一路上，李友廷是歌唱比賽常勝軍，也曾經有過沉潛不開心的時刻。

▲▼李友廷。（圖／華研提供）

請繼續往下閱讀...

▲李友廷舉辦音樂會。（圖／華研提供）

因為這一路上的高低起伏，李友廷語重心長地與歌迷分享：「就算你對自己喜歡的事物有缺陷，請不要放棄，因為未來這些缺陷可能都會變成你的武器。遇到挫折的當下或許很痛苦，但只要把時間軸拉長來看，你會發現以前的這些挫折，可能只是在整個事件中的一個小黑點而已，甚至會帶給你新的機會，就像賽翁失馬一樣，所以你就不會再被眼前的挫折給困住。」

音樂會中也特地邀來節目中的七位戰友，羅莎莎、鄭可強、安懂、葉柔、張若凡、許淨淳和林孟辰分別與他合唱歌曲，當《不愛我就拉倒》前奏一下，鄭可強一登場，全場尖叫破表，讓李友廷吃醋喊說，「為什麼尖叫聲比我大！」

鄭可強一登場，全場歌迷手機立刻舉起，最後演唱完畢後，李友廷請他直接離開，作勢生氣，「為什麼他尖叫聲比我大！會不會太誇張！你們再沒禮貌一點？。」接著，安董上場時，李友廷笑說，「這個呼聲量還可以，不至於蓋過我的。」

推薦閱讀

快訊／周興哲宣布開小巨蛋！　「5月開唱」日期公佈

快訊／動力火車尤秋興訂婚了！　「遛狗遛出尤太太❤」

周興哲每天起床「先操肌」　害羞認：女友一起愛相隨❤

棉花糖合體了！　小球、聖哲「隔3年」同台唱回憶

女兒點頭：你今天比BTS帥！　王仁甫小巨蛋「倍速舞」帥翻

玖壹壹師弟團拍MV「遭警察關切」　全身刺青又被誤會！

蕭秉治2000張演唱會秒殺！　宣布隔天加場「公布開賣日」

王仁甫還原「小巨蛋摔倒現場」　尷尬笑：我只覺得好糗哦！

快訊／鄧紫棋宣布「428高雄緊急加場」　開賣時間公布！

棄南韓發片！　18歲台女目睹「院長要求練習生整形」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」！藏暖心細節　網淚：就差C位

最討厭女星TOP20！「第1名是她」3台灣女星入榜　網推：很真實

館長、孫安佐終於見面了！　伸手「貼心暖舉」網友一看全歪樓

吳宗憲公布新身分…拋震撼彈「如果不主持了」　網崩潰：不能接受

劉品言法文超強！　點餐講一長串…網聽傻：原來這麼流利

直擊／魔力紅高雄開唱　上台前「蔡依林歌聲出現」5萬人嗨翻

6歲許老三「捲髮新造型」曝光！　小S老公幫拍照…鏡面反射嘴角失守

孫安佐嚇到黑人同學「被衝康」：我跟他那麼熟　現館長直播還原美事件

獨家／「大咖韓星」在饒河夜市　素顏喝珍奶⋯走出店家悲劇了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李友廷, 林孟辰, 聲林之王, 鄭可強

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來
  2. 日本人站起來大喊⋯沒人聽懂！　李洪基出馬當翻譯：這啥狀況
  3. 10億咪神戶外拍婚紗藏危機！　深V掉東西半球…秒被蚊子狂叮
  4. 吳尊爸爸視角「Max崩壞了」　一看拍攝角度…網噴笑：被親爹出賣
  5. 直擊／3000粉絲沒聽話！朴志訓哭哭　主持人急緩頰：別讓藝人不開心
  6. FTISLAND老是在國外演出　李洪基自爆戀情「女友常在等待」
  7. 孫安佐坦承「狄鶯比較嚴」！　揭孫鵬私下教育鐵則…最在意這點
  8. 「他」尖叫聲太大⋯李友廷生氣了！唱完後「直接被離場」
  9. 直擊／最想和誰旅遊？朴志訓選了賴冠霖　「他最瞭解台灣文化」
  10. 孫生黑歷史又被掀忍一天坦言「很受傷」：我好像笨蛋！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366