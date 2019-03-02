「他」尖叫聲太大⋯李友廷生氣了！唱完後「直接被離場」

記者關韶文／台北報導

《聲林之王》冠軍歌手李友廷2日在台北Legacy開唱，邀請7位戰友一同擔任嘉賓，沒想到當《不愛我就拉倒》前奏一下，現場尖叫聲立刻破表，當鄭可強一登場時，李友廷吃醋喊說，「為什麼尖叫聲比我大！」

雖然從高中就開始喜歡唱歌，但李友廷坦言，他漸漸發現自己並不是最會唱歌的人，也不是天生就有歌唱細胞的天才歌手，所以為了繼續這個興趣，他做了許多其他方面的努力，去學吉他、學編曲、學創作，充實自己在音樂方面的其他能力，來支持他想要唱歌的念頭。而從愛唱歌，到把歌唱當作事業的這一路上，李友廷是歌唱比賽常勝軍，也曾經有過沉潛不開心的時刻。

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▲李友廷舉辦音樂會。（圖／華研提供）

因為這一路上的高低起伏，李友廷語重心長地與歌迷分享：「就算你對自己喜歡的事物有缺陷，請不要放棄，因為未來這些缺陷可能都會變成你的武器。遇到挫折的當下或許很痛苦，但只要把時間軸拉長來看，你會發現以前的這些挫折，可能只是在整個事件中的一個小黑點而已，甚至會帶給你新的機會，就像賽翁失馬一樣，所以你就不會再被眼前的挫折給困住。」

音樂會中也特地邀來節目中的七位戰友，羅莎莎、鄭可強、安懂、葉柔、張若凡、許淨淳和林孟辰分別與他合唱歌曲，當《不愛我就拉倒》前奏一下，鄭可強一登場，全場尖叫破表，讓李友廷吃醋喊說，「為什麼尖叫聲比我大！」

鄭可強一登場，全場歌迷手機立刻舉起，最後演唱完畢後，李友廷請他直接離開，作勢生氣，「為什麼他尖叫聲比我大！會不會太誇張！你們再沒禮貌一點？。」接著，安董上場時，李友廷笑說，「這個呼聲量還可以，不至於蓋過我的。」