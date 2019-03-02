《老大人》逼哭百萬網友　喜翔心酸憶起「演員亡父」

記者林映妤／台北報導

小戽斗主演國片《老大人》曝光正式預告就惹哭百萬網友，讓人印象最深刻的一幕就是喜翔與黃嘉千在醫院的衝突戲，喜翔強忍哽咽地說：「我是人我也會累欸！當兒子就應該喔？」強烈情緒令人心酸。現實生活中，喜翔也曾長照患病的父親7年，他透露，接演這部戲就像是在彌補自己跟已逝父親的關係。

17歲踏入演藝圈、曾多次獲得金鐘獎迷你劇集電視電影男配角獎肯定的資深演員喜翔，這次在《老大人》中飾演一名辛苦承擔家計的長子，他被卡在父親身體日漸虛弱與妻子的壓力間動彈不得，不得已只好不顧妹妹黃嘉千的反對，執意將父親小戽斗送往養老院。

請繼續往下閱讀...

▲▼《老大人》喜翔、黃嘉千在醫院爆發衝突。（圖／威視提供）

喜翔受訪時表示，在看《老大人》劇本時就覺得這是自己跟父親的故事翻版，他曾貼身照顧同是演員的父親金超白7年，2人常因老父的個性倔強在醫院爭執大吵。接演這部戲對喜翔而言，就像是在彌補自己跟已逝父親的關係，而喜翔當時對於父親的不理解，都在拍完《老大人》後瞬間體悟了。

預告中喜翔與黃嘉千在醫院爆發衝突，其實這場戲是2人整部片的第一場對戲，也是讀本後第一次見面，也因此讓黃嘉千超緊張。黃嘉千在電影開拍前，找了同公司的竇智孔，先去跟喜翔打聲招呼，請他多多照顧，就怕自己的破台語惹怒喜翔。

但喜翔在和黃嘉千的第一場醫院衝突戲後，立刻對她刮目相看，他表示2人完全沒有過招，現場就是直接來，但對戲的化學反應卻相當好，也讓黃嘉千建立起對喜翔的信任，只要遇到不會的台語台詞就立刻打電話給喜翔求救，而喜翔更是大力稱讚因本片入圍金馬獎最佳女配角的黃嘉千演技：「嘉千真的是一個超級好的天才型演員！」

《老大人》3月22日上映。

▲▼喜翔因《老大人》體悟了父親的心情。（圖／威視提供）