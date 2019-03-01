直擊／動力火車尤秋興交換戒指！　婚禮被爆料「是火車」

記者關韶文／台北報導

動力火車的尤秋興，即將結束黃金單身漢生活，1日在台南與女友Jenny舉行文定儀式。顏志琳也帶著妻女南下參與老友的喜事，並在訂婚宴上獻唱《彩虹》。問顏志琳要對尤秋興說什麼？顏志琳故意一本正經地說：「加油！」隨後又補一句「在各方面」笑翻眾人。

文定過程簡單而隆重，兩人依循習俗，準新郎準備了包括傳統排灣族服飾的六禮、聘金、金飾等送給女方家人，準新娘也一一為尤秋興的親友奉上甜茶，並嬌羞的對尤秋興說：「老公請用茶！」

尤秋興聞言，笑容更加燦爛。壓茶甌將茶杯交回給Jenny的時候，他坦言心情很緊張，但仍堅定地表示：「謝謝Jenny願意接受我，也謝謝爸爸媽媽願意把Jenny交給我，她的後半輩子，我來照顧！我保證Jenny會很快樂。」兩人接著交換信物，為彼此戴上戒指，兩人的媽媽再分别幫他們配戴金飾，完成了文定儀式。

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▲▼動力火車尤秋興1日訂婚。（圖／華研提供）

由於尤秋興與Jenny都愛狗，所以兩人養的狗就成為了他們的戀愛小幫手。尤秋興笑說：「一開始都只是出去吃飯，後來我真的是鼓起勇氣才敢去問她，要不要一起去遛狗。之後又有一個契機是因為她打排球扭傷腳，所以那個禮拜我每天去她家，幫她帶狗出去散步。就這樣常常相約遛狗，後來慢慢地就在一起了。」

為了穿上好看的禮服，嗜吃甜食的尤秋興忍痛忌口，努力運動配合飲食控制，終於在拍婚紗照之前瘦身成功，腰圍少了兩吋，他得意地說：「那陣子我晚餐只吃水果，加上每天健走一小時，原本試衣服時很緊繃的褲子，在拍照那天都鬆了。」沒想到一拍完婚紗，尤秋興立刻開戒，連文定前一晚，還在跟顏志琳的兩個小孩大啖台南有名的水果冰。

▲▼動力火車尤秋興和老婆Jenny遛狗培養好感情。（圖／華研提供）

宴席中途，Jenny換上第二套綠色禮服，與尤秋興再次入場。Jenny的同學上台表示，Jenny是運動健將，至今還是當年高中的紀錄保持人，是個名符其實的「長腿妹」，她笑問：「Jenny跑那麼快，很不好追，到底尤秋興怎麼追到她的呢？」台下立刻有人回答：「因為他是火車！」同學還爆料，兩人一起遛狗遛了一年多，彼此之間都還保持著「兩條狗」的安全距離，把她們這些好姐妹給急死了，幸好最後尤秋興還是展開行動，有了好結果。

宴席上演奏的樂團是動力火車出道前的音樂夥伴，顏志琳為這一對新人獻唱《彩虹》，並把尤秋興一起拉上台合唱，雖然完全沒彩排，但完美的歌聲還是讓全場賓客聽得如癡如醉。隨後一對新人逐桌敬酒，接受眾人祝福。充滿幸福氛圍的訂婚宴席到此告一段落，四月份將會分別在台北及屏東舉行婚禮。