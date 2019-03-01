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穿低腰母女裝「Grace臉超臭」！　媽曝背後原因：真的回不去了

記者劉宜庭／綜合報導

8歲Grace是藝人曹格和吳速玲的小女兒，因跟著爸爸參加《爸爸去哪兒2》爆紅，當時因為有著一張肉嘟嘟小臉，被暱稱為「包子姐姐」。不過，隨著時間過去，她漸漸長大，整個人明顯抽高，近來和媽媽穿上低腰母女裝亮相，展現一雙大長腿，更是讓不少粉絲驚呼，「姐姐長好高了！」

▲Grace跳TWICE舞。（圖／翻攝自IG／曹格、吳速玲）

▲曹格、吳速玲婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自吳速玲Instagram）

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吳速玲2月28日先是透過IG曬出一張背影照，和Grace穿著母女裝，手牽著手，PO照同時還配文寫道：「跟我走。」引人注意的是，年僅8歲的Grace，頂著一頭及腰長髮，搭配時髦母女裝，光是從背影就可感受到，整個人散發超強氣勢，完美遺傳模特兒媽及明星爸的風範。

▲穿低腰母女裝「Grace臉超臭」！　媽曝背後原因：真的回不去了。（圖／翻攝自吳速玲Instagram）

▲吳速玲和Grace穿母女裝。（圖／翻攝自吳速玲Instagram）

不過，畫面一轉到正面，隨即可看出Grace臉上流露不悅表情，絲毫沒有笑容。吳速玲解釋「小姐不開心」的原因，原來，當天下午出門前，她突然想起，先前買了一條喇叭牛仔褲給女兒，結果放了整整1年都沒穿，於是心想擇日不如撞日，決定當天來個「類母女裝」穿搭，沒想到卻讓穿習慣運動服、短褲的愛女不開心，「（Grace）開始盧…這太緊…不舒服…腰太低…！？」

▲穿低腰母女裝「Grace臉超臭」！　媽曝背後原因：真的回不去了。（圖／翻攝自吳速玲Instagram）

▲Grace臭臉不開心，吳速玲發文曝背後原因。（圖／翻攝自吳速玲Instagram）

「原來這是真的！」吳速玲透露，以前常聽許多媽媽朋友分享，小孩穿習慣運動服和短褲就回不去了，「原來真的回不去了！」不過，她下秒樂觀笑說，「算了～也省了治裝費！」同時藉著自身例子呼籲爸媽網友，幫孩子打扮要趁6歲前，一番經歷公開後，也引來不少網友笑虧，「Grace一臉的不情願」、「媽媽的苦心」、「姐姐的嘴嘟嘟嘟了」、「好有個性」。

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Grace, Joe, 曹格, 速玲, 吳速玲, 爸爸去哪兒2, 爸爸去哪兒

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