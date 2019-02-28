ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

瑞莎「半球正對鏡頭」辣PO海灘照！　掌鏡者曝光…網傻眼：不敢相信

記者潘慧中／綜合報導

混血名模瑞莎與鞋業小開Mike結婚3年多，育有寶貝女兒Nika，經常和粉絲分享生活趣事，她28日曬出在宿霧島拍下的一系列美照，全出自女兒的神手，成果照連自己看了都直呼：「真的好驚訝！」

▲▼瑞莎「半球正對鏡頭」辣PO海灘照（圖／翻攝自Facebook／瑞莎Larisa）

▲▼瑞莎這3張照片全出自女兒的神手。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎Larisa）

請繼續往下閱讀...

▲▼瑞莎「半球正對鏡頭」辣PO海灘照（圖／翻攝自Facebook／瑞莎Larisa）

照片中，可以看到瑞莎頭戴寬草帽和墨鏡，散發濃濃的度假氛圍，目光往下移，肉色比基尼和三角泳褲，相當映襯她的健康膚色，鏡頭正對東西半球非常性感，擁有穠纖合度的腿部線條，可說是辣媽無誤。

▲▼瑞莎「半球正對鏡頭」辣PO海灘照（圖／翻攝自Facebook／瑞莎Larisa）

▲瑞莎帶了很多套比基尼去度假。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎Larisa）

不只身材保持得很好，這系列照片的掌鏡者也讓網友驚呼連連，瑞莎透露這是2歲女兒第一次自行拿手機拍照，無論是角度或意境都掌握得很出色，很難察覺是出自小孩之手。

事實上，瑞莎產後並沒有為了維持身材刻意減肥，只是剛好坐月子期間養成良好的飲食習慣，早上起床後基本上不碰咖啡因飲料，而是改喝溫開水，早餐則是喝無糖豆漿搭配或起司三明治，餐後再吃顆蘋果。中餐主食會吃營養滿分的黑米，搭配烤魚、烤洋芋或洋芋泥，有時候也會吃雞肉或鮪魚沙拉，但重要的是絕不加高熱量的沙拉醬。

▲瑞莎產後仍保有好身材。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎Larisa）

到了晚上，瑞莎同樣選擇黑米搭配烤雞或煎牛排，再配上沙拉，並規定自己要在晚上7點前吃完，如果半夜肚子餓的話，就會吃點原味優格解解饞，此外配合瑜珈、游泳、推女兒出門散步等運動，輕鬆瘦回產前的窈窕身材。

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

推薦閱讀

51歲九孔認了「年內結婚」！　娶定小15歲女友：她一直想要有證書

產後2個月「事自己擔」PO剪刀照！　張柏芝深夜驚吐：沒誰能成為永遠支柱

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

Sandy認了謊報「真實身高」曝光！　高鐵月台被拍…網狂讚：170無誤

「雙乳幾乎全露」得罪陳斐娟！　T妹公開「錄影真相照」：我有那麼無腦嗎

《還願》鞏莉芳本尊超正！「台大學霸」背景起底　現身IG道歉：嚇到大家了

公婆吃東西「剔牙超大聲」媳崩潰！　謝和弦妻「以毒攻毒法」網狂推

「金鐘男配角」現身《飢餓遊戲》！　「孫協志還喊他大哥」網暴動

老公0存款一聽「分攤房貸」愣住！　錦雯吵到要離婚：老了靠我養嗎

白家綺7月巨肚現形！　臨盆倒數被告知「這指數不正常」老公考慮結紮

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《還願》杜家「格局藏恐怖細節」　由上往下看..正好排出「死」字

接送小孩校門口驚見「國際級男神」　網友爽翻：離我好近！

女孩搭長途巴士…轉頭看男神坐旁邊！　他喊累「肩膀借一下」靠著睡了

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻

Selina爸媽舊照曝光！　年輕任媽「根本任容萱」五官神複製

Selina放天燈見火慌了！　被張軒睿「體貼舉動」安撫淪陷：有安全感

蒸蛋只吃3口…瑪莎0歲兒「大哭抓耳」急送醫！　老婆：真的嚇到了

Sandy認了謊報「真實身高」曝光！　高鐵月台被拍…網狂讚：170無誤

《炮仔聲》家雯反擊！吳婉君討救兵　網驚：是《甘味》最強反派

公婆吃東西「剔牙超大聲」媳崩潰！　謝和弦妻「以毒攻毒法」網狂推

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

瑞莎, 女兒, 混血, 名模, Nika

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 葉全真罕見曬萌照！　「羊角」頭飾替氣爆癱瘓姐妹打氣
  2. 快訊／BIGBANG勝利停止所有演藝活動！　3場演唱會全砍掉
  3. 床戲一翻身OOO露出　楊謹華羞喊：我不是賣肉的！
  4. 500元挺何老師　解婕翎玩《還願》嚇歪：我被逼著上架
  5. 瑞莎「半球正對鏡頭」辣PO海灘照！　掌鏡者曝光…網傻眼：不敢相信
  6. 小情侶驗出懷孕「另一男突衝進診間」　醫師直覺慘了..結局神展開！
  7. 安心亞自曝曾和女生交往　療情傷「她」陪身旁
  8. 江宏傑帶女兒放風　父女裝被拍「藏甜蜜亮點」萌炸！
  9. 勝利遭審8hrs憔悴離開警局　「毛髮檢測」結果出爐⋯韓網罵翻
  10. 陸網熱搜榜花23萬就可上前3名　廠商：經紀人、粉絲都是大客戶

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366