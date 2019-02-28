瑞莎「半球正對鏡頭」辣PO海灘照！　掌鏡者曝光…網傻眼：不敢相信

記者潘慧中／綜合報導

混血名模瑞莎與鞋業小開Mike結婚3年多，育有寶貝女兒Nika，經常和粉絲分享生活趣事，她28日曬出在宿霧島拍下的一系列美照，全出自女兒的神手，成果照連自己看了都直呼：「真的好驚訝！」

▲▼瑞莎這3張照片全出自女兒的神手。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎Larisa）



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照片中，可以看到瑞莎頭戴寬草帽和墨鏡，散發濃濃的度假氛圍，目光往下移，肉色比基尼和三角泳褲，相當映襯她的健康膚色，鏡頭正對東西半球非常性感，擁有穠纖合度的腿部線條，可說是辣媽無誤。

▲瑞莎帶了很多套比基尼去度假。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎Larisa）



不只身材保持得很好，這系列照片的掌鏡者也讓網友驚呼連連，瑞莎透露這是2歲女兒第一次自行拿手機拍照，無論是角度或意境都掌握得很出色，很難察覺是出自小孩之手。

事實上，瑞莎產後並沒有為了維持身材刻意減肥，只是剛好坐月子期間養成良好的飲食習慣，早上起床後基本上不碰咖啡因飲料，而是改喝溫開水，早餐則是喝無糖豆漿搭配或起司三明治，餐後再吃顆蘋果。中餐主食會吃營養滿分的黑米，搭配烤魚、烤洋芋或洋芋泥，有時候也會吃雞肉或鮪魚沙拉，但重要的是絕不加高熱量的沙拉醬。

▲瑞莎產後仍保有好身材。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎Larisa）



到了晚上，瑞莎同樣選擇黑米搭配烤雞或煎牛排，再配上沙拉，並規定自己要在晚上7點前吃完，如果半夜肚子餓的話，就會吃點原味優格解解饞，此外配合瑜珈、游泳、推女兒出門散步等運動，輕鬆瘦回產前的窈窕身材。