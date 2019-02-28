5566許孟哲發單曲！　5天後實現「小巨蛋承諾」帥炸

記者關韶文／台北報導

亞洲本土天團5566上週結束小巨蛋演唱會，團員許孟哲在演唱會上首唱自己的新單曲《Something About Love》，在演唱會獲得滿堂彩，而他也打鐵趁熱在27號全面數位發行，被粉絲讚爆！

「Since 5566 台北小巨蛋演唱會」上週在台北舉辦，不少歌迷喊著，「56不能亡！」成功喚起八年級生的童年回憶，在全場超過上萬歌迷引頸期盼下，亞洲天團5566大勢回歸站上台北小巨蛋，舉行重現當年傳奇天團的偶像風采，一開場連12組煙火掀起演唱會高潮，而許孟哲也在中場演出中，演唱自己的全新單曲《Something About Love》。

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▲▼5566剛舉辦完小巨蛋，許孟哲接著發行新單曲。（圖／記者張一中攝）

許孟哲化身嘻哈歌手穿起潮流外套，在小巨蛋首唱新歌，雖然歌迷當時還不熟悉，但仍然跟著許孟哲一起搖擺、打拍子相當給面子，接著許孟哲也宣布，歌曲將全面上架。

27日一到，不少歌迷敲碗期待的《Something About Love》終於上線，許孟哲也開心寫下，「我的新單曲«Something About Love»今天正式上架啦！看到大家昨晚一過12點就開始上線搜尋，真的是太可愛了，所以直接在這邊附上連結給大家，內地的朋友再等等喔！正在整理當中....」同時，許孟哲這次也參與詞曲創作，希望讓歌迷感受到他的轉變。