寧可信其有！台女直播主奈奈「筆仙請不走」當場折斷

記者許逸群／台北報導

恐怖遊戲《還願》火燙，LiveMe直播主奈奈表示，只看過5分鐘網友玩遊戲畫面，就被劇情及氛圍嚇到立刻關掉視窗。奈奈透露，國中時曾與同學玩筆仙問學業跟愛情，當時筆真的動起來，但玩到最後筆仙請不回去，「我們嚇到不知道怎麼辦，只能狂拜託，雖然最後請回去了，結束後二話不說把筆折斷。」

▲奈奈曾嘗試過筆仙。（圖／LiveMe提供）

奈奈表示，筆仙在過程中是不可以鬆手的，她有次跟同學玩到一半，突然有人叫同學名字，對方嚇到立刻把手鬆開，爾後幾天女同學變得非常奇怪，怎麼叫她都不理。奈奈現在回想起來直說：「好險當時沒發生大事，寧可信其有，還是不要隨便冒犯這些守護靈。」

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▲璟兒對《還願》相當有興趣。（圖／LiveMe提供）

璟兒平常很愛玩遊戲，破關讓她很有成就感且舒壓，對於《還願》遊戲，她表示原本計畫在連假下載玩，卻看到新聞報導目前遊戲檢修維修，暫時下架，她說若再上架，一定二話不說載來挑戰。璟兒自己平常喜歡參拜泰國四面佛，曾希望神明保佑玩遊戲抽中稀有寶物，結果真的抽中，璟兒一個月內貢花還願。

另外，日前南投一宮廟法師以戰鬥陀螺式旋轉150圈為民眾祈福，引發討論熱潮，更被網友列為2019年最強祈福招式，LiveMe直播發起直播轉圈，三天近200位主播共襄盛舉，成功轉出3,000圈！