曾之喬新加坡0偽裝被捕獲！被問豔遇她跳出自曝：我比較多啦

記者盧薇淩／台北報導

曾之喬（喬喬）跨足唱片、戲劇、主持圈，日前推出新書《一個人去丹麥寫一本書》，各方面表現都十分亮眼，近日更飛往新加坡拍戲，暫定5月底戲劇才殺青。剛到新加坡第一天，她趁空擋到市場、超市購物，po出一張只穿一件無袖背心的下廚照，自在更充滿自信，但女明星隨時克制身材，自嘲「過年期間吃得太囂張」，經紀人26日笑說，「其實就胖個2公斤而已啦！」

▲曾之喬正在新加坡拍戲。（圖／翻攝臉書）

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喬喬在新加坡拍戲，日前一到當地，趁戲劇定裝空檔到超商、市場購物，看看新加坡的特殊風情，由於住在附設廚房的酒店公寓，她也親自下廚煮清淡櫛瓜菜，準備克制食慾、回歸正軌。經紀人26日向《ETtoday星光雲》透露，喬喬在新加坡行程滿檔，拍戲時間很緊迫，在當地幾乎也不戴口罩、眼鏡，幾乎0偽裝，因此被不少粉絲認出，而她也大方和粉絲拍照。

▲曾之喬在新加坡幾乎0偽裝。（圖／翻攝臉書）

喬喬的一張「深V無袖背心下廚」辣照引起粉絲討論，經紀人也笑說：「沒這麼誇張啦，就是穿著背心而已～」，問及喬喬在新加坡期間是否有豔遇？經紀人也大方自曝：「沒有豔遇啦，倒是我豔遇比較多，他們說我漂亮哈哈哈！」這幾天喬喬繼續在拍戲，她相對進劇組較慢，所以快馬加拍進度，暫定5月多殺青，但3月初仍會抓空檔回台完成其他工作。

▲曾之喬穿著背心下廚被讚性感。（圖／翻攝臉書）