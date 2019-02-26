ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾之喬新加坡0偽裝被捕獲！被問豔遇她跳出自曝：我比較多啦

記者盧薇淩／台北報導

曾之喬（喬喬）跨足唱片、戲劇、主持圈，日前推出新書《一個人去丹麥寫一本書》，各方面表現都十分亮眼，近日更飛往新加坡拍戲，暫定5月底戲劇才殺青。剛到新加坡第一天，她趁空擋到市場、超市購物，po出一張只穿一件無袖背心的下廚照，自在更充滿自信，但女明星隨時克制身材，自嘲「過年期間吃得太囂張」，經紀人26日笑說，「其實就胖個2公斤而已啦！」

▲▼曾之喬新加坡 。（圖／翻攝臉書）

▲曾之喬正在新加坡拍戲。（圖／翻攝臉書）

請繼續往下閱讀...

喬喬在新加坡拍戲，日前一到當地，趁戲劇定裝空檔到超商、市場購物，看看新加坡的特殊風情，由於住在附設廚房的酒店公寓，她也親自下廚煮清淡櫛瓜菜，準備克制食慾、回歸正軌。經紀人26日向《ETtoday星光雲》透露，喬喬在新加坡行程滿檔，拍戲時間很緊迫，在當地幾乎也不戴口罩、眼鏡，幾乎0偽裝，因此被不少粉絲認出，而她也大方和粉絲拍照。

▲曾之喬炒菜穿搭被讚超性感。（圖／翻攝自曾之喬Instagram）

▲曾之喬在新加坡幾乎0偽裝。（圖／翻攝臉書）

喬喬的一張「深V無袖背心下廚」辣照引起粉絲討論，經紀人也笑說：「沒這麼誇張啦，就是穿著背心而已～」，問及喬喬在新加坡期間是否有豔遇？經紀人也大方自曝：「沒有豔遇啦，倒是我豔遇比較多，他們說我漂亮哈哈哈！」這幾天喬喬繼續在拍戲，她相對進劇組較慢，所以快馬加拍進度，暫定5月多殺青，但3月初仍會抓空檔回台完成其他工作。

▲曾之喬炒菜穿搭被讚超性感。（圖／翻攝自曾之喬Instagram）

▲曾之喬穿著背心下廚被讚性感。（圖／翻攝臉書）

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

推薦閱讀

曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

阿諾崩潰大哭：想跳樓！　爆4年前情變真相「我沒辦法接受」

《還願》鞏莉芳本尊超正！「台大學霸」背景起底　現身IG道歉：嚇到大家了

Ella成功了！快嘴飆完《你要的全拿走》還超輕鬆　網驚：比林俊傑羅志祥都強

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

錄《娛百》到一半…羅志祥地上撿到Bra！　失主崩潰：好丟臉

玩《還願》看到不該看的！索非亞脫口：她站那裡…　網跟直播發毛嚇傻

《聲林》Gail 宣布重大訊息　ETtoday現正直播中！

林俊傑洛杉磯享受「三大天后」按摩！超狂組合網看傻：太爽了吧

小鬼《玩很大》選新歡了！　鬼嫂「人生第一次節目爆哭」：心情超不好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

曾之喬家中炒菜穿這樣！　網友一看全暴動：太性感了

阿諾崩潰大哭：想跳樓！　爆4年前情變真相「我沒辦法接受」

《還願》鞏莉芳本尊超正！「台大學霸」背景起底　現身IG道歉：嚇到大家了

Ella成功了！快嘴飆完《你要的全拿走》還超輕鬆　網驚：比林俊傑羅志祥都強

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

錄《娛百》到一半…羅志祥地上撿到Bra！　失主崩潰：好丟臉

玩《還願》看到不該看的！索非亞脫口：她站那裡…　網跟直播發毛嚇傻

《聲林》Gail 宣布重大訊息　ETtoday現正直播中！

林俊傑洛杉磯享受「三大天后」按摩！超狂組合網看傻：太爽了吧

小鬼《玩很大》選新歡了！　鬼嫂「人生第一次節目爆哭」：心情超不好

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

曾之喬, 喬喬

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 曾之喬新加坡0偽裝被捕獲！被問豔遇她跳出自曝：我比較多啦
  2. 連Baby、佘詩曼都變形！趙薇一開「網紅濾鏡」竟hold住了　網驚：還是美
  3. 費莉絲蒂瓊斯《法律女王》挑戰6分鐘法庭戲　本尊好評肯定
  4. 張藝興勾李榮浩喝交杯酒！　「是戀愛的感覺」網急Cue楊丞琳
  5. 周海媚52歲素顏照曝光！　陸媒讚：果然是凍齡女神
  6. 阿弟約「看海綿寶寶」Mei當場拒絕　事後知道原因⋯超害羞
  7. 《玩很大》新嘉賓一整排女神！　超兇「溫泉照流出」網全暴動了
  8. 蔡依林「消極掰」在法國電影出現！　觀眾笑爆
  9. 林允自拍照萌炸！　歪頭微笑…撞臉《青春有你》訓練生
  10. 《創造營》真的請來天王！　導師官宣「班主任是郭富城」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366