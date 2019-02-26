韓宜邦38歲生日收大禮　「老婆、前女友」都到了！

記者李欣容／台北報導

韓宜邦昨（25日）和《大時代》劇組一起慶祝38歲生日，害羞的他還自嘲：「我今年29歲應該不能過生日！」經紀人更飛車趕到劇組送上他很愛的玻璃對杯，原來韓宜邦平時有蒐集玻璃杯的習慣，甚至連喝醉都會記得把玻璃杯洗好才安心睡覺。

▲李又汝（右）替韓宜邦慶生。（圖／民視提供）

韓宜邦許下生日願望，希望身邊的人身體健康，笑說以前覺得這種願望不切實際，現在反而覺得真的身體健康才是最重要的。

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劇中飾演老婆的李又汝也送上滴雞精，希望「老公」顧好身體，韓宜邦知道李又汝平常很節儉，竟會大手筆買雞精送他，讓他很感動，直言：「拍on檔戲體力真的很重要，可以收到滴雞精真的非常驚喜。」

▲李又汝送雞精給韓宜邦。（圖／民視提供）

李又汝解釋，因為之前聽到韓宜邦分享養身的秘方，就是吃人蔘片加滴雞精，於是牢牢記住，希望同劇組大家都能養好體力。

而劇中前女友王瞳，昨在《大時代》隔壁棚主持《台灣那麼旺》，趕在韓宜邦收工之前，衝出去給生日祝福，王瞳本來還想將韓宜邦的車子貼滿便利貼惡整他，但兩人時間搭不上，苦無機會只好等下次。

▲李又汝與韓宜邦飾演夫妻。（圖／民視提供）

《大時代》劇情越來越精彩，李又汝也說這是第一次有劇本讓她走心，連在家看劇本也哭到兩眼發腫，隔天進組還被韓宜邦問：「發生什麼事了？」兩人也預告接下來肯定越來越精彩，值得期待。





▲王瞳趕在收工前替韓宜幫慶生。（圖／民視提供）