54歲影后偽裝24歲妙齡女！「成功釣到鮮肉男」大談姊弟戀

▲《月球之旅》。（圖／金馬奇幻影展提供，下同）

記者林映妤／台北報導

2019年金馬奇幻影展主視覺海報以「月球」為主題，適逢人類登入月球50週年紀念，除了將大銀幕重現影史第一部科幻電影《月球之旅》（A Trip To The Moon,1902），也特別規劃「科幻電影」單元，選映5部精彩新片！

包括剛拿下美國獨立精神獎最佳處女作的《抱歉打擾你》，《奪魂鋸》編劇雷沃納爾執導的口碑爆棚作《超能絕殺2.0》，《玩命快劫》好萊塢新星安索艾格特挑戰一人分飾兩角的《切換人生》，雙重人格的對比與壓抑，塑造不寒而慄的驚悚氛圍。另外還有英國導演保羅海耶茲的《鍵入魔境》，以及在國外以「棺材觀影」引發話題的《星艦迷航：阿尼亞拉號》！

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除了月球主題，奇幻影展也納入「非一般愛情」單元，除了先前公布的《老娘愛最大》、《藍色比爾街的沉默》外，54歲氣質女神偽裝成為24歲的妙齡女孩，和法國新生代小鮮肉弗朗索瓦西維爾大談姊弟戀！還有哭倒一批文青的西班牙新銳電影《愛在時光倒轉時》，在法國《電影筆記》年度10大影片超越《霓裳魅影》與《燃燒烈愛》的《泥好，荒唐小鎮》，榮獲比利時RazorReel奇幻影展觀眾票選獎的《找死來唬秀》也加入陣容。

2019年金馬奇幻影展將於4月12日至21日展開，選片指南將在3月30日舉辦，票券於3月31日正式開賣。





《抱歉打擾你》

去年於日舞影展首映後橫掃影壇、口碑爆棚的《抱歉打擾你》，是美國知名饒舌歌手布茲雷利自編自導的首部作品。劇情講述一名失業黑人應徵上電話銷售員，利用轉變「口音」秘訣讓業績高升，備受老闆重用之餘，也揭開公司不為人知的祕密。影片集結《逃出絕命鎮》凱斯史坦費爾德、《雷神索爾3》泰莎湯普森、《以你的名字呼喚我》艾米漢默、《燃燒烈愛》史蒂芬元等一票演員大開種族、階級與無腦綜藝節目玩笑，犀利諷刺當代社會亂象，瘋狂笑鬧卻又發人省思。





《超能絕殺2.0》

曾操刀《奪魂鋸》系列劇本並親自參演的澳洲導演雷沃納爾，新作《超能絕殺2.0》找來《逃出絕命鎮》監製團隊合作，講述從來不信任數位科技的男子，在一次劫案中目睹愛妻慘死，自己則全身癱瘓，在天才友人改造下擁有了全能感知與超速身手。雷沃納爾這回將懸疑殘虐心智升級到數位時代，結合電腦叛客與肉體恐怖，在冷調高科技場景中瘋灑B級鮮紅血漿，展現另類科幻想像。本片不僅一舉贏得西班牙Sitges奇幻影展和美國SXSW影展午夜單元的觀眾票選獎，還吸引各國影展爭相邀約放映，證明它無遠弗屆的銀幕魅力。





《切換人生》

由舞台劇轉戰電影的美國新銳導演比爾奧利佛，首部劇情長片《切換人生》邀來以《玩命快劫》紅遍影壇的好萊塢新星安索艾格特一人分飾兩角，演出困在同一個身體裡的雙生兄弟，卻因為其中一人打破規矩，讓他們原本相安無事的「雙重人生」即將崩塌。除了安索艾格特精彩詮釋雙重人格的對比與壓抑，影片也透過精心醞釀的驚悚氛圍，勾勒出宛如科幻片的寫實異色視界，獲得義大利Trieste科幻影展最佳首部劇情長片。





《星艦迷航：阿尼亞拉號》

瑞典新銳導演培拉寇格曼、雨果利亞備受矚目的《星艦迷航：阿尼亞拉號》，改編自瑞典諾貝爾文學獎得主哈利馬丁森的經典名著，描述一艘配備豪華的太空船載著人類前往火星定居，沒想到太空船意外被撞離航道，原本三週的航程變成未知，豪華飛船頓時成為充滿絕望的太空牢籠。影片不僅成功刻畫出驚悚悲愴的警世末日寓言，在哥德堡電影節放映時，更首開先例提供「棺材觀影」的體驗，讓觀眾身歷其境感受囚困太空中的孤獨與無助。





《鍵入魔境》

特殊化妝與特效師出道的英國導演保羅海耶茲，新作《鍵入魔境》將故事建立在充斥著人工智慧的未來社會，小說家芭比在出版社提供的超級電腦設備下，準備完成第二部作品，但隨著瘋狂粉絲不斷以自虐影片騷擾、截稿壓力，以及不受控制的科技，她逐漸分不清現實與幻象。保羅海耶茲僅運用了單一場景便完成拍攝，透過大量視覺效果與迷幻色彩表現出各種形式的誘惑、拉扯、依賴，成功創造出密閉空間裡獨有的壓迫感，令人不寒而慄。





《別問我是誰》

法國導演賽菲尼布剛在柏林影展亮相首映的《別問我是誰》，邀來法國大滿貫影后茱麗葉畢諾許化身成在網路交友的中年婦女，和被她24歲大頭照給吸引的小鮮肉展開「網戀」，當對方要求見本人一面時，她沉溺的美好遐想與謊言假象也即將被揭穿。影片改編自法國知名作家卡蜜兒羅杭同名暢銷小說，不僅結合時下討論度最高的網路約會議題，也點出社會對於性別、年齡與外貌不同程度的歧視與刻板印象。





《愛在時光倒轉時》

獲得西班牙哥雅獎最佳新導演提名的兄弟檔導演凱薩埃斯特萬阿倫達、何塞埃斯特萬阿倫達，兩人聯手改編自己2014年大獲好評的科幻愛情短片，講述一名長期專注研究而忽略妻子的科學家，當他發現妻子鬱鬱寡歡時卻為時已晚，為了拯救妻子，他踏上時間機器，希望藉由兩人當年的相戀之旅來扭轉妻子的命運。影片將過去與未來的旅程交疊拼貼，也映照出那時此刻的悸動與失落。

《泥好，荒唐小鎮》

曾二度贏得坎城影展評審團大獎的法國名導布魯諾杜蒙，繼《荒唐小鎮殺人事件》四年後，原班人馬回歸帶來電視迷你影集《泥好，荒唐小鎮》。上集的小鬼頭「剛剛」長大了，小鎮這回竟然從天降下詭異的泥岩，兩光警探雙人組接手調查，這次究竟是異形、複製人還是殭屍？布魯諾杜蒙保持本系列的懸疑偵探喜劇類型，在荒誕情節中揭開移民、種族、階級、同志等社會議題，並大膽添加科幻元素，要讓觀眾笑到摸不著頭緒。





《找死來唬秀》

曾擔任電視節目編劇多年的美國導演托尼魏斯特，首部劇情長片《找死來唬秀》便以曾風靡全美的捉鬼實境節目為靈感，描述主持人為了挽救即將被腰斬的節目，決定前往墨西哥知名鬼宅展開精采大秀，想到這回是真的有鬼，他們只好硬著頭皮施展唬爛的捉鬼功力。影片不僅惡搞暗諷電視節目為收視率的不擇手段，還翻轉觀眾對人鬼大戰的既定印象，令人不禁尖叫又尖笑，無怪乎獲得比利時RazorReel奇幻影展觀眾票選獎的熱烈好評。