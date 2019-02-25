吳朋奉看YouTube苦練《浪子回頭》　終於唱給茄子蛋聽！

記者關韶文／台北報導

2019大港開唱將於3月23、24號即將在高雄駁二藝術特區登場，而大港開唱每年都會有的驚喜組合演出，今年邀請到三金影帝吳朋奉與金曲獎雙冠王茄子蛋一同合作，兩組人馬也在25日下午合體練團。

練團才剛開始，吳朋奉一展在家苦練已久的《浪子回頭》歌藝，便讓茄子蛋團員十分驚艷，「朋奉大哥唱得太好，現場觀眾一定會嗨翻！」，吳朋奉也表示，雖然在拍MV時已經聽過、唱過很多次，在家也有用Youtube練唱複習，但是果然來現場跟茄子蛋實際練團的感覺還是很不一樣。一開始還有點緊張，手心都會微微冒汗。

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▲▼吳朋奉、茄子蛋一同練團。（圖／出日音樂提供）

唱功一流的吳朋奉其實年輕時曾想要成為歌手，甚至還曾參與經典音樂祭如春天吶喊、海洋音樂祭等等，也曾幫金門王與李炳輝、陳明章等歌手填台語歌詞，他笑稱：「年輕的時候很常聽搖滾樂，像是Pink Floyd、齊柏林飛船啊等等，還會很熱血的去音樂祭玩。」

茄子蛋則表示，從拍MV開始就跟朋奉大哥常常偶遇，甚至還曾在電影首映會場合巧遇、越來越熟，像朋友一樣的交情。本次大港開唱難得與吳朋奉一同到高雄演出，出身鳳山團員小賴也推薦他在地私房景點：從鳳山遷到五甲的青年夜市，熱情邀約朋奉大哥有空去夜市逛逛。