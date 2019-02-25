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泰國拍男男版《花樣少年少女》！　女主角「跳水變男孩」追真愛

▲▼泰國拍男男版《花樣少年少女》。（圖／翻攝自推特／Nadao Bangkok）

▲泰國熱播偶像劇《Great Men Academy》，被聯想到《花樣少年少女》+《亂馬1/2》。（圖／翻攝自推特／Nadao Bangkok）

記者陳芊秀／綜合報導

還記得《花樣少年少女》的故事嗎？女主角扮男裝混進男校，和暗戀的男生同班同寢室，漫畫劇情接連被台灣、日本、韓國翻拍，每個版本都相當經典。而泰國正熱播一部偶像劇《Great Men Academy》，也是女主角為愛混入男校的故事，最特別的是，女主角是真的「變男生了」，宛若男男版《花樣少年少女》。

▲New扮演女主角Love，跳入湖水中變男兒身，改由James演出。（圖／翻攝自網路）

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▲New扮演女主角Love，跳入湖水中變男兒身，改由James演出。（圖／翻攝自網路）

泰劇《Great Men Academy》描述女主角Love意外拯救一匹獨角獸，對方為了報恩施下魔法，只要跳入湖水中，便可變成男孩子，和心愛的男生相遇，天神還規定女主角每天半夜都要跳水變回女生，不然就會永遠變不回女兒身。她如願以男兒身進到男校，沒想到嬌滴滴的舉動，被暗戀多年的學長嫌棄，更意外讓另一位學長驚覺動心了，劇情被形容是「偽BL劇」。

▲▼泰國拍男男版《花樣少年少女》。（圖／翻攝自推特／Nadao Bangkok）

▲女主角變男兒身，進男校就讀，結果被暗戀的學長嫌棄。（圖／翻攝自推特／Nadao Bangkok）

▲▼泰國拍男男版《花樣少年少女》。（圖／翻攝自推特／Nadao Bangkok）

▲愛惡作劇的學長，意外對學弟動心了。（圖／翻攝自推特／Nadao Bangkok）

《Great Men Academy》的劇情設定，立刻被聯想到《花樣少年少女》，且跳水變男變女的設定，又令人聯想到《亂馬1/2》，搞笑劇情加上曖昧BL元素，火速吸引年輕觀眾注意。該劇演員也大有來頭，女主角是BNK48的New，變成男生則是由《模犯生》的James飾演，男團9X9的Ice，對學弟動心的學長是Jamy James，再加上人氣旺Captain，劇中男演員全是「9X9」的成員。

最新一集讓所有角色關係有驚人發展，Jamy James意外對學弟有心動的感覺，Ice正對James充滿疑惑時，竟意外目睹學弟全裸跳入湖中，變成女孩了！顛覆觀眾既定印象的劇情進展，加上男團成員的高顏值，吸引大批粉絲關注。

▲▼泰國拍男男版《花樣少年少女》。（圖／翻攝自推特／Nadao Bangkok）

▲最新一集女主角跳入湖中變回女兒身。（圖／翻攝自推特）

▲▼泰國拍男男版《花樣少年少女》。（圖／翻攝自推特／Nadao Bangkok）

▲變回女生的模樣，意外被學長目睹。（圖／翻攝自推特）

▲泰國熱播偶像劇《Great Men Academy》，被聯想到《花樣少年少女》+《亂馬1/2》。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒）

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