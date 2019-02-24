作者想著「她」寫出暢銷小說　波瑠真的成為電影版女主角！

記者蕭采薇／綜合報導

日本電影 《小資女孩奮鬥記：遊樂園的奇蹟》改編自暢銷小說《奧茲的世界》，原著作者小森陽一曾推出《海猿》、《S-終極警官》等多部熱門作，但一直以來較常描寫硬派的男性主角，這是他首次挑戰以女性為主角的故事。他寫作時，就是以女演員波瑠為繆思，沒想到真的請到對方擔任電影女主角。

▲波瑠是《小資女孩奮鬥記：遊樂園的奇蹟》作者小森陽一的繆思女神。（圖／中影國際提供）

小森陽一最初在撰寫小說時，腦中女主角的想像即是波瑠。確定改編電影後，在劇本還在撰寫階段，小森陽一便向波瑠提出邀請，而波瑠本人看完劇本後覺得十分有趣便一口答應演出。她表示這次故事中其實沒有討人厭的角色，所有困難受挫的原因都來自於自己，波瑠：「這些應該是很多剛踏入社會的人都有過的經歷吧。」

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波瑠因主演NHK日劇《阿淺來了》而成為國民人氣爆棚的演員，清新的形象也一直受廣告商喜愛，代言無數。行程滿檔的波瑠也特地為本片空出時間到熊本拍攝，她飾演的女主角久瑠美，從一開始不得要領，到後半段逐漸成長為能獨當一面的女性，包括細微的表情及一舉一動，波瑠都以她纖細並感性的演技完美演繹出久瑠美最真實的成長過程。

▲波瑠成為《小資女孩奮鬥記：遊樂園的奇蹟》女主角不二人選。（圖／中影國際提供）

波瑠說：「我覺得我們的工作跟遊樂園的工作人員很相似。表面上看起來華麗，但其實背後有著許多繁雜瑣碎的事務，才得以誕生出光鮮亮麗的表象樣貌，這方面非常有共通點。」首次與她合作的西島秀俊也表示對波瑠的第一印象是「聰明」，也覺得她是率直又認真的人。「開始拍攝後跟她聊過許多話後，覺得她頭腦轉得很快又很有趣，很希望之後也能和她再次共演。」該片將於3月8日上映。