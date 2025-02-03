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賈永婕見到大S最後一面！　心痛道別：下輩子投胎當姐妹

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）過年期間因染上流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界，許多藝人都紛紛發文哀悼，好友賈永婕稍早也在臉書發聲，透露自己見到大S最後一面，「下輩子投胎還是會在台灣一起當姐妹。」

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▲▼賈永婕。

▲賈永婕發文悼念大S。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

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賈永婕透露，一得知好友大S過世的噩耗，她立即搭乘新幹線趕往對方身邊。她形容在見到大S的遺容時，發現她看起來如同熟睡一般，依然保持著慣有的平靜與美麗，「這位睡美人妳也太瀟灑了，我們還是心很痛，但好像也只能放手。」

賈永婕進一步描述與大S告別的情景，透露其丈夫具俊曄深情地吻別，哭泣聲讓所有在場的人都心碎，「掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳。最終歐巴深深的一吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。」

▲▼賈永婕

▲賈永婕見到大S最後一面。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

最後，賈永婕表示，大S的家人及親友們正處於難以言喻的痛苦中，她呼籲大家給予他們更多的空間和關懷，同時她懷著對未來的希望與對過往的回憶，期盼在另個世界中與大S重逢，再次成為好姐妹，「愛台灣的我們，下輩子投胎還是會在台灣一起當姐妹。」

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大S, 徐熙媛, 猝逝, 過世, 賈永婕

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